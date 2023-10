"ZBOG ONOGA ŠTO VIDIM NA SVADBAMA BUDE MI TEŠKO" Luka Crepuljarević progovorio o pokojnom ocu: Razboleo se mlad, imao sam 7 godina

Luka Crepuljarević je mladić za kojeg je čula cela Srbija. Vratio se na selo da živi i svaku priliku koristi da promoviše seoski način života. Kao mali je ostao bez oca, a sada je otkrio kada mu on najviše nedostaje.

- Tata se mlad razboleo 2010. u 43. godini. Ja sam imao 7 godina, sestra 3, 5...Kad sam završao osnovnu pa srednju školu...i sad lepo je kad gledam svadbe, kad idem, kad ima otac da dočeka svatove, a znam da meni moj neće dočekati, e u tim momenta su neki teški trenuci - ispričao je Luka.

Ovaj vredni mladić već je govorio da želi da osnuje porodicu na selu, ali, kako kaže, devojku i dalje nema.

- Nemam devoku, slobodan sam, potencijalnih ima dosta, ali prava još nije zakucala na moja vrata. Tražim ovakvu kao ja, rumenu, tu treba polako birati - kroz osmeh kaže Luka.

Kako je ranije rekao, sa Zlatibora se preselio u svoje selo Semegnjevo na dedovinu gde planira da živi, osnuje porodicu, gaji živinu i iskoristi sve blagodeti koje mi pruža ova priroda. Luka je završio srednju Ekonomsku školu, a sada studira na Višoj poslovnoj školi u Beogradu na smeru "Carine i porezi".

- Na selu stvarno može lepo da se živi i ja bih ovakav život preporučio svima, ali treba to voleti od srca. Sećam se kao juče da je bilo, moj tata koji je mlad preminuo, stavio bi me u kola još kao malog i vodio kod babe u Semegnjevo. Odlazio bih gore sav radostan, srećan, kad bi mi pomenuo odlazak srce bi mi iskočilo iz grudi od sreće. Moja baka je bila simbol srpske domaćice i ostala mi je u najlepšem sećanju. Zanimljivo je to da ona nije bila biloška majka mog oca, već maćeha. Moja prava baka je preminula kad je tata imao nešto više od godinu dana, ali je maćehu voleo kao majku, a tako i sam je i ja voleo i poštovao.

- Posle fakulteta želim da ostanem na selu, ali i da imam ženu i decu. Ne razmišljam mnogo unapred, ali ne bih voleo da na imanju budem sam sa životinjama. Otkad sam se pojavio na televiziji telefon ne prestaje da zvoni. Mnoge devojke su mi se javile, a neke i pitale da li zaista planiram da se oženim. Sada mi sve to prija, ali sam u početku bio malo pogubljen - rekao je on.

