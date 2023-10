GORŠTAK LUKA (20) NA ZLATIBORU IMA KUĆU, A ŽIVI U SEMEGNJEVU NA DEDOVINI: Završava fakultet, dobro zarađuje, a ima 1 želju (FOTO)

Sa Zlatibora sam se preselio u svoje selo Semegnjevo na mojoj dedovini gde planiram da živim, osnujem porodicu, gajim živinu i iskoristim sve blagodeti koje mi pruža ova priroda, kaže za Kurir mladić Luka Crepuljarević (20) koji je završio srednju Ekonomsku školu, a sada studira na Višoj poslovnoj školi u Beogradu na smeru "Carine i porezi".

- Kada sam 2021. upisao fakultet i saznao da sam upao na budžet počelo je i renoviranje moje dedovine u selu Semegnjevu. Veće sreće za mene tada nije moglo da bude, to su bili prvi koraci, a posle toga sam sam nastavljao da uređujem što radim i dan danas - kaže nam Luka, koji inače ima i kuću na Zlatiboru gde žive majka i sestra koje ga stalno posećuju i pomažu mu.

Luka kaže da uporedo studira i bavi se stočarstvom.

- Na fakultetu imam prosek 8,5. Planiram to da završim, ali uporedo i da uklopim sve poslove na selu koje volim da radim. Na imanju imam krave, ovce, svinje, proširio sam stočni fond. Skoro sam prodao kravu kako bih renovirao štalu. Lepo zarađujem, radim honorarne poslove, čitam struju, pomažem ljudima u selu koji me pozovu, tu sam ako treba da se oteli krava... Prodajem sir i kajmak i od svega toga lepo živim. Novac mi nikada nije bio bitan, ne gledam na to. Imam za sebe, za porodicu, imanje, za izlaske - priča nam Luka kroz smeh i dodaje:

- Na selu stvarno može lepo da se živi i ja bih ovakav život preporučio svima, ali treba to voleti od srca. Sećam se kao juče da je bilo, moj tata koji je mlad preminuo, stavio bi me u kola još kao malog i vodio kod babe u Semegnjevo. Odlazio bih gore sav radostan, srećan, kad bi mi pomenuo odlazak srce bi mi iskočilo iz grudi od sreće. Moja baka je bila simbol srpske domaćice i ostala mi je u najlepšem sećanju. Zanimljivo je to da ona nije bila biloška majka mog oca, već maćeha. Moja prava baka je preminula kad je tata imao nešto više od godinu dana, ali je maćehu voleo kao majku, a tako i sam je i ja voleo i poštovao.

Luka kaže i da je zbog svega toga rano poželeo da se vrati u dedovinu i da tu živi i to već sa 15 godina.

- Iako imam sve na Zlatiboru ja živim ovde i ovde planiram da osnujem porodicu i da se ostvarim kao suprug i otac. Prija mi to i što me sve komšije hvale. Inače, selo ima oko stotinak meštana i svi znaju za mene. Pored održavanja imanja imam livade koje kosim, imam voćnjak sa šljivama... U komšiluku imam druga koji je mojih godina i koji je vredan dečko.

Luka koji za sebe kaže da je mladi čobanin, ističe i da u budućnosti ima plan da osnuje porodicu.

- Posle fakulteta želim da ostanem na selu, ali i da imam ženu i decu. Ne razmišljam mnogo unapred, ali ne bih voleo da na imanju budem sam sa životinjama. Otkad sam se pojavio na televiziji telefon ne prestaje da zvoni. Mnoge devojke su mi se javile, a neke i pitale da li zaista planiram da se oženim. Sada mi sve to prija, ali sam u početku bio malo pogubljen.

Zašto ja ne bih pričao o ovakvom načinu života sada kada se najviše promoviše blud i nemoral. Neka čuju za čobanina iz Semenjeva, a kome se ne sviđa ne mora da gleda i čita, ali ipak verujem da je naš narod prepoznao prave vrednosti. Završiću fakultet i ovde na dedovini živeti sa ženom i decom - naglasio je Crepuljarević.

