DEVOJKA IZ SRBIJE, ĆERKA JEDINICA, REKLA RODITELJIMA SELIM SE KOD DEČKA: A onda od njih dobila ovaj uslov, šokirali je

Dvadesettrogodišnja devojka iz Srbije našla se u problemu sa svojim roditeljima, kada je kao ćerka jedinica poželela da se odseli od kuće i započne svoj život sa momkom.

Zbog svoje želje da iz sela pređe u grad i počne malo drugačiji život dobila je uslov koji je glasio - "ako odeš gubimo svaki kontakt".

Neimenovana Srpkinja (23) požalila se ljudima na Reditu zbog problema koji ima sa roditeljima, zbog kog ne zna kako da nastavi normalan život bez da izgubi osobe koje voli. Njena situacija navela je i druge sa sličnom situacijom da joj se otvore, te otkriju da nije usamljen slučaj u Srbiji.

"Imam problem sa roditeljima oko toga gde ću živeti jednog dana. Trenutno živim sa njima na selu. U ozbiljnoj sam vezi sa dečkom koji živi u drugom gradu i planiramo da se uselimo zajedno. E sad, mojim roditeljima smeta (inače jedinica sam) kad god idem kod njega makar to bilo samo na dva dana.

Ilustracija foto: Beta/Saša Đorđević

"Razumem ih jer imaju samo mene"

Do dečka mi treba oko sat vremena, što nije mnogo. On ne može da dolazi često zbog posla, ali čim ima slobodno dolazi kod mene. Razumem svoje roditelje da ne žele da se odselim zato što imaju samo mene. Ja ih volim, ali nekad su previše naporni. Ne daju mi da radim šta poželim.

Na primer otišla sam kod drugarice na kafu, i posle sat vremena me je majka zvala da me pita da l' imam kuću. Volim ih ali stvarno ponekad dave. I svaki put kad pokušam da razgovaram sa njima oko toga da se preselim kod dečka, da sam i dalje tu za njih i da sam tu blizu a ne na drugom kontinentu, nastane svađa. Oni stvarno nemaju protiv dečka ništa, zavoleli su ga kao rođenog sina ali su mi rekli da ako želim mogu da se iselim, ali da sa njima više nemam kontakt.

To ne želim i mnogo mi teško pada. Želim da ostanemo u kontaktu i da budem slobodna u smislu da mogu da radim šta hoću - da odem do drugarice na kafu, da odem kad poželim do grada, da budem sa dečkom i da planiramo našu budućnost. Potrebna mi je pomoć šta da radim u ovakvoj situaciji, na koji način da pričam sa njima a da ne dođe do svađe?", potražila je savet ova 23-godišnja devojka na kraju svoje objave.

"Dete sam sa sela i znam o čemu pričaš" Da je njen odnos sa roditeljima odnos koji je karakterističan kod nekih roditelja u Srbiji nažalost, dokazali su svojim primerima i druge mlade osobe, koje su takođe opisale svoje probleme u porodici - nastale zbog odbijanja roditelja da prihvate da svoju decu u nekom trenutku moraju pustiti. "Kao jedino žensko dete sa sela, znam tačno o čemu pričaš. Mislim da je ovde veoma bitno koliko godina imaš. Ako si već u dvadesetima, jedina stvar koju možeš da učiniš je da shvatiš da dok ne postaviš ti sama granicu sa njima, da si odrasla osoba koja želi da živi svoj život. Naravno da voliš svoje roditelje, ali ti imaš i svoj život. Mislim da te neko zove ako nisi kući sat vremena? Šta, da ceo dan sediš kući i nikad ne vidiš sunce dana? NE PROPUSTITE DRŽAVA SRBIJA IMA NOVI PLAN, MLADIMA UZ KUĆU NA SELU POKLANJA I PARE: I to finu sumu, evo i koliku! A ovo je uslov Tvoji roditelji moraju da prihvate da nisi više malo dete i da moraš da živiš svoj život. To što nećeš da živiš sa njima ne znači da ih ne voliš. I ako se naljute i ne pričaju sa tobom to neće trajati zauvek, samo im moraš dati vremena. Ali ne dozvoljavaj da te manipulišu u izgovoru ljubavi kako bi dobili šta oni žele od tebe dok ni ne razmišljaju šta ti želiš", posavetovala ju je jedna devojka u komentaru.

Svoje utiske možete ostaviti u komentarima...

Kurir.rs/Blic/Reddit