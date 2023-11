"NEKO BI REKAO - SRPSKA POSLA" Svi gledaju u ovaj natpis u Čačku: Na trotoaru između dve kuće jasno napisana SAMO JEDNA REČ (FOTO)

Pred sudovima širom Srbije vodi se veliki broj sporova zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, mahom između rodbine ali i komšija.

Procesi neretko znaju da potraju i po nekoliko decenija, ali se dešava da pojedinici neretko uzmu pravdu i u svoje ruke. Upravo takav jedan slučaj stiže iz čačanskog naselja Ljubić kej, gde je na trotoaru između dve porodične kuće jasno napisano - međa.

foto: RINA

- Neko bi rekao - srpska posla, ali opet čovek ne zna šta stoji iza te cele priče i zašto je vlasnik to morao da napiše. Ovaj natpis tu stoji duže vreme, kaže za RINU stanovnik Ljubić keja.

Oni malo mlađi možda se mogu zapitati šta je to međa. Ustvari to je jedna zamišljena linija koja razdvaja dve katastarske jedinice u vlasništvu različitih ljudi. Ukoliko se ne raspoznaju jasno neophodno je pokenuti postupak uređenja međa, ali se često dešava da se komšije ne mogu dogovoriti i tada na scenu stupaju advokati i sudije.

foto: RINA

- Na selu se mahom komšije sude oko međe, ti procesi potraju i do 20 godina. Nekad dođe i do fizičkog obračuna kad to sve uzme poprilično maha. Jedna od opcija jeste i medijacija, da se tako komšije dogovore, ali to kad naših ljudi još uvek nije toliko zastupljeno, kaže pravnica Jelena Sekulić.

