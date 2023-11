NOVI MOST NA MORAVI GOTOV DO KRAJA NOVEMBRA: Očekuje se da bude završen do kraja novembra

Radnici koji grade novi most na Zapadnoj Moravi u selu Mršinci između Čačka i Kraljeva, juče su montiranjem poslednjeg grednog nosača premostili reku. Radovi na izgradnji prelaza na opštinskom putu Mrčajevci - Mršinci napreduju brže od planirane dinamike i realna su očekivanja da most bude završen do kraja novembra ove godine.

Podsećamo, postojeći i jedini most koji spaja Mrčajevce i Slatinu, sa okolnim selima pao je 17. juna ove godine usled bujice uzrokovane obilnim kišama. Ovaj most spaja meštane 15-ak sela i jedini je u krugu od 20 kilometara.

- Svih sedam nosećih stubova je kompletno završeno. Završeno je postavljanje podužnih nosača preko celog mosta. Ovim su svi radovi u koritu reke Zapadne Morave završeni, ne računajući samu planiranu regulaciju rečnog korita. Dalji nastavak radova podrazumeva izradu armature kolovozne konstrukcije, a važno je što ti radovi nisu uslovljeni vodostajem reke i vremenskim uslovima. Nakon toga sledi izrada kolovozne konstrukcije, postavljanje ograda i javnog osvetljenja – izjavio je Milan Bojović, direktor JP “Gradac” u Čačku.

Most će biti nosivosti 45 tona, širina kolovoza će biti 5,5 metara, a pešačka staza će biti odvojena ivičnjakom. Most će imati odbojne ograde, biće osvetljen i pod video nadzorom.

Ukupna vrednost izvedenih radova iznosiće 724 miliona dinara, a sredstva od prvobitnih 500 miliona i naknadno odobrenih 224 miliona, obezbedilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ogromnu zahvalnost za realizaciju ovog projekta dugujemo ministru Goranu Vesiću, koji je nepuna tri sata posle urušavanja mosta došao na lice mesta i obećao podršku Vlade Republike Srbije. Nakon toga je nedavno obišao gradilište i svojom posetom ukazao na značaj ubrzanog završetka ovih radova u interesu velikog broja meštana ovog kraja. Tom prilikom, izvodjač radova je obećao pomoć lokalnoj samoupravi i najavio popravku mosta na Slatinskoj reci, koji je takodje oštećen u poplavama, a koji se nalazi nedaleko od lokacije gradilišta i na istom putnom pravcu – zaključuje Bojović.

