"OSTAO SAMO AUSPUH, POŽURITE, KATALIZATOR JE JOŠ TU!" Evo šta je ostalo od auta posle sudara kod Debeljače - POTPUNO GA OČERUPALI

Muškarac iz Srbije postavio je na društvene mreže fotografije automobila prevrnutog na krov, a koje su usled onoga što je ostalo od njega posle udesa, momentalno postale viralni hit na društvenim mrežama. Kako je naveo, auto je "očerupan" u danima nakon udesa.

Kovač, kako se potpisuje ovaj muškarac na Tik-Toku, nije precizno naveo da li je on bio akter saobraćajne nesreće ili je samo fotografisao prevrnuti automobil.

Automobil kompletno očerupan

Kako se vidi na fotografijama žuti pikap je sleteo sa puta i završio na krovu. Sam razlog nesreće nije poznat, ali ono što je ostalo od automobila, šokiralo je sve koji su videli snimak. Naime, sa automobila su poskidani kompletni točkovi, sa osovinama, kao i svi metalni delovi koji su mogli da se skinu na ovaj način. Kako se vidi na slajdu fotografija, na kolima nedostaje lajsna sa jednih vrata.

Ostali su samo auspuh i katalizator.

"Ako se slupate i ostavite auto u okolini sela Debeljača, ovo će se desiti za par dana.", napisao je on u opisu snimka.

U komentarima koji su se nizali ispod objave, korisnici ove društvene mreže nisu krili svoj šok, te su u neverici komentarisali ono što je ostalo od kola.

Ostao samo auspuh

"Dobro nisu skinuli motor i vrata.", "Jel moguće da auspuh nisu skinuli?", "Požurite, ko je blizu, katalizator je još tu.", "U mom selu se to desi preko noći, i to do ponoći", bili su samo neki od komentara.

Na kraju se oglasio još jedan muškarac, koji je napisao kako automobil na tom mestu stoji duže vreme.

"To stoji već mesec dana, dobro je ostalo i to", napisao je on.

Za sada nije poznato kada se saobraćajna nezgoda dogodila, kao i da li je tom prilikom bilo povređenih osoba, budući da je automobil kompletno uništen sa prednje strane, na delu ispred suvozačkog sedišta.

(Kurir.rs/Blic)