BESNE KOMŠIJE OSTAVILE ŠOK PORUKU U ULAZU: Čujete se i u hodniku, pljušte komentari

Neobična poruka osvanula je na ulazu jedne zgrade u Novom Sadu

Naime ostavile su je očigledno komšije koje je razbesnela buka iz jednog od stanova u kasnim večernjim satima. Poruka je onda objavljena i na Instaframu.

"Ako bi komšije iz stan 70 bile ljubazne da se stišaju tokom svog odnosa, u 12-1 bili bi vam zahvalni do neba jer nam je pun k...c da vas slušamo idioti matori, čujete se i u hodniku", stoki u poruci objavljenoj na društvenim mrežama, a ispod nje su se nanizali brojni komentari.

- Ja sam imala komšije koje su bile jako glasne… ljudi verujte to nije pitanje “ljubomore” kao što pojedini komentarišu. To su neki životinjski urlici i krici i vrištanje do te mere da vam bude neprijatno ako vam je neko dete ili roditelji npr u gostima. Ja razumem ovakve poruke, zaista

- Ljubomora je čudo! Prijatelju udri još jače!

- Pa baš i jeste. Ljudi prave decu, a sad neko u pola noći vileni i krivo mu je zbog toga. Ljudi se prosto osećaju slobodno i ne vidim šta je bilo šta loše u ovome što sam rekao. Osim što sam odgovorio ovoj devojci, ali to je bio sarkazam

