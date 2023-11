ZAVIRILI SMO U VRANJSKU BIBLIOTEKU Najstariji član ima 83 godine, evo šta se najviše čita

Biblioteka "Bora Stanković" u Vranju je osnovana davne 1879. Dečje odeljenje kao zasebna celina biblioteke postoji od 1974. godine. Najčitanija knjiga na Dečjem odeljenju vranjske Biblioteke "Bora Stanković" je Lesi se vraća kući, engleskog pisca Erika Najta.

Na Dečjem odeljenju je 18.500 knjiga, a samo u toku Dečje nedelje upisano je novih 45 članova najmlađih čitalaca, potvrdila je za Kurir bibliotekarka Aleksandra Spasić i dodala:

foto: Kurir/T.S.

"Što se uzrasta najmlađih tiče upisana su i deca do godinu dana, upisuju ih roditelji koji im i čitaju.. Došla je mama koja redovno uzima slikovnice sa bajkama za dete i rekla da je svoje dete upisala sa tri nedelje i da je tada krenula da mu čita. Po njenoj priči majka je došla upisala ga i čitala mu. Ovde se upisuju deca do 15 godina, do osmog razreda. Imamo i taj porodični upis to su otac i majka i deca do osmog razreda uključujući i osmi razred. Na odeljenju za odrasle imamo srednjoškolce, studente penzionere nezaposlene, zaposlene. U mesecu knjiga, oktobru važio je upis po sniženim cenama za sve te kategorije - rekla je ona.

foto: Kurir/T.S.

U oktobru mesecu knjige popust imaju sve kategorije korisnika. Članarine su vrlo simbolične i na godišnjem nivou. Za decu svega 300 dinara, za odrasle po kategorijama za srednjoškolce 400 dinara i studente za penzionere isto toliko za nezaposlene 300 dinara, za zaposleno 500 dinara. Porodična članska karta je 600 dinara. Bili smo svedoci kada je jedna baka upisala svoju četvorogodišnju unuku, koja ne živi u Vranju, ali je kod bake i dede u gostima. Ona je izabrala za početak slikovnice sa pričama o devojčici Hajdi iz istoimene knjige Johane Špiri.

- Majke krenu da čitaju bajkice deci, onda oni počinju posle sami da dolaze upoznaju se sa fondom knjiga biraju sami. Neko bira roman koji mu se sviđa, neko po omotu sad se obično biraju i po crtanim filmovima koji su na televiziji. Nove naslove očekujemo nakon sajma knjiga u novembru i decembru - objašnjava bibliotekarka Aleksandra Spasić. Jasmina Knežević viši bibliotekar Odeljenja za odrasle u Biblioteci "Bora Stanković" objašnjava šta najradije čitaju Vranjanci, ali i kakav književni fond poseduje ustanova.

foto: Kurir/T.S.

- Godinama unazad su najčitanije knjige Jelene Bačić Alimpić. Klasici se u poslednje vreme traže, Majstor i Margarita ruskog pisca Mihaila Bulgakova i Zločin i kazna roman ruskog pisca Fjodora Mihajloviča Dostojevskog. Skandinavski pisci su u fokusu naših korisnika. Baš se traže i to su knjige u nastavcima i željno iščekuju svaki sledeći deo, koji mi uvek nabavimo za naše čitaoce. Stalni čitaoci imaju svoj spisak knjiga koje žele da pročitaju a mlađi korisnici oni traže ono što je popularno, ono što se nalazi na listama najčitanijih knjiga Lagune i uopšte velikih izdavača - kaže Jasmina Knežević. Legat prve žene doktora nauka u vranjskom kraju profesorke Vere Cenić i poklon Manastira Hilandar biblioteci u Vranju. Prošle godine 21. novembra vranjska Biblioteka je dobila legat na dan rođenja profesorke Vere Cenić. Biblioteka je dobila na poklon legat koji broji oko 2.000 monografskih publikacija i preko 100 različitih naslova periodike.

foto: Kurir/T.S.

- Ove godine zahvaljujući konkursu Ministarstva kulture, odobren nam je projekat „Larus argentatus“prof. dr Vere Cenić kojim ćemo predstaviti fond legata i izložbu o životu i radu prve žene doktora nauka u vranjskom kraju. Osim toga ove godine smo imali i promociju Hilandarskog kataloga. To su publikacije koje smo dobili na poklon od Manistira Hilandar, 31. maja u prisustvu vladike i igumana hilandarskog Metodija. Uradili smo promociju Kataloga hilandarskih knjiga. To je jedno blago u fondu i svakako nam je čast da imamo takvo bogatstvo u našoj biblioteci. Sve što je u protekloj godini bilo aktuelno, nagrađena dela Nobelovom, Ninovom nagradom za književnost, novi naslovi obogatiće naš fond. Za svakoga ima po nešto od najmlađih do najstarijih čitalaca svake godine se snabdevamo i sa stručnom literaturom sa dečjom lektirskom literaturom ono što je obavezno - ističe Jasmina Knežević.

Kurir.rs/T.S.