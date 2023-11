SRPSKA PEVAČICA POKLANJA PORODIČNU KUĆU U SELU KOD ŽAGUBICE: S jednim ciljem! Dogovorila se s bratom pa objasnila otkud to

To joj je bila velika želja

Očuvanje vekovne tradicije i običaja jedni su od osnovnih ciljeva Svetlane Stević Vukosavljević, srpskog vokalnog soliste da rodnu kuću u selu Milatovac u opštini Žagubica ostavi u amanet mladima, kako bi se bar sa delom vekovnog stvaralaštva upoznale nove generacije.

Svetlana Stević Vukosavljević (75) je srpski vokalni solista i nacionalni umetnik. Ona je jedna od najuglednijih izvođača, istraživača i čuvara drevnog srpskog muzičkog folklora. Sada je, u dogovoru sa porodicom realizovala je ideju i donekle ostvarila cilj da kuću pokloni selu a da se kuća i okućnica, preuredi u etno ambijent koji će selu ostati za ugled.

foto: Youtube printscreen/RTV Homolje Žagubica

"Danas smo se okupili svi da sredimo ovu staru kuću i ovaj prostor da uredimo da bi selo moglo da koristi u dobrotvorne svrhe. Moj brat i ja smo se odlučili da kuću i okućnicu uredimo za nešto što će ostati zauvek selu za ugled. Moja je namera očuvanje starine, koliko god se može, da bismo naučili decu da pamte svoje pretke i da bismo ih naučili kako valja čuvati svoj identitet. Najvažnije je da znamo ko smo, šta smo, od koga potičemo", kaže Svetlana.

Svetlana Stević Vukosavljević foto: Youtube printscreen/RTV Homolje Žagubica

"Selo je najvažnije u državi"

Koliko je njen rodni Milatovac bitan za nju, govore i njena sledeća izjava.

"Ja sve dugujem Milatovcu, sve što sam postigla, sve što sam naučila, naučila sam ovde u ovom selu. Moje selo je za mene najvažnije u državi, seljak 'drži' državu, seljak je čuva, seljak je hrani, seljak je brani", rekla je Svetlana za Jutjub kanal RTV Homolje Žagubica.

Tvrdi da se nekada mnogo više poklanjalo pažnje selu, nego danas.

"Nekada smo mi u selu mnogo više poklanjali pažnju zajednici. To se sada mnogo promenilo i mene je to mnogo dirnulo i zato sam ja u razgovoru sa bratom i svojom decom pričala šta je to što bi mogli da uradimo. Da podignemo svest ljudi za očuvanje starine i onog što su nam preci ostavili", kaže ona, dodajući da ranije nije išta mogla da učini ali da je sada voljna da neuredno stanje kuće sredi.

1 / 8 Foto: Youtube printscreen/RTV Homolje Žagubica

U planu etno-kuća, biblioteka i radionica

Objašnjavajući da je u ono vreme bez televizora i radija, u selu postojala biblioteka i čitaonica koju su mladi redovno posećivali, želja joj je da se sve to vrati i napravi nova biblioteka, jer za razliku od pre, sada postoje mnogo bolji uslovi.

"Ali ne planiramo samo da vratimo čitaonicu, ovde će biti i etno kuća. Znači očuvanje svega onoga što je nekada označavalo život. Biće radionica žena, koje još uvek znaju stare veštine, jer je to sve srpski identitet. I ne samo Srpski, već je sve to mnogo šire", objašnjava ona za Jutjub kanal RTV Homolje Žagubica.

Poklonjena kuća foto: Youtube printscreen/RTV Homolje Žagubica

U raščišćavanju i sređivanju kuće i okućnice, Svetlani Stević su pomogli meštani Milatovca koji su joj i više nego zahvalni na ovom koraku.

"Hvala Svetlani. Mi smo ovde da pomognemo i da nevernim Tomama pokažemo da možemo da istrajemo. Mi smo prolazni a ovo će biti večno", poručuju meštani.

Lepojka Đurđević, rođena Milatovčanka i predsednik udruženja "Milatovac u srcu" koji je i pokretač cele priče izrazila je takođe veliku zahvalnost.

Kurir.rs/Blic/Youtube RTV Homolje Žagubica