NISU GA ZABORAVILI: Dani Neše Ćorilića u lozničkoj Srednjoj školi Sveti Sava

Nenad Ćorilić (1975-2022), profesor engleskog jezika, poznati aforističar, pesnik i pisac kratkih priča, posle kratke i teške bolesti preminuo je krajem decembra prošle godine u Loznici. U znak sećanja na kolegu i prijatelja manifestaciju "Dani Neše Ćorilića" ustanovila je loznička Srednja škola "Sveti Sava", a prvi put biće održana naredne sedmice, od 25. do 28. decembra.

Prostor u školi, gde će biti izložene Nenadove knjige, posteri i druga dokumentacija o njegovim književnim radovima biće otvoren u ponedeljak, a završnog dana manifestacije učenici će prirediti Nenadovo književno veče, sa scenskim prikazom. Raspisan je konkurs za učenike koji mogu napisati radove inspirisane temama Ćorilićevih aforizama, a najbolje će odabrati stručni žiri. U školi navode da će pobednik literarnog konkursa biti proglašen na književnoj večeri na kojoj će se govoriti o Ćoriliću i njegovom stvaralaštvu, kao piscu, sinu, suprugu, ocu, prijatelju, kolegi, vatrenom navijaču Crvene zvezde.

Pošto je svirao na gitari đaci će, kako je zamišljeno, izvesti i neke od njegovih omiljenih pesama. Pesnik Ljubomir Ćorilić, Nenadov otac, tada će izrecitovati pesmu koju je posvetio sinu, sve to pratiće i odgovarajuća prezentacija, kažu u školi gde su se potrudili da sećanje na njihovog kolegu bude obeleženo sa mnogo lepih uspomena. Iz škole pozivaju Lozničane da ih od ponedeljka do četvrtka, od osam sati ujutru do osam uveče, posete i vide postavku posvećenu Ćoriliću koja obuhvata njegov život, od fotografija do njegovih knjiga i nagrada koje je dobijao.

Inače, Ćorilić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Nišu engleski jezik i književnost, predavao u SŠ "Sveti Sava" i bio član KUD "Karadžić". Objavljivao je u elektronskim i štampanim časopisima a među brojnim priznanjima, bio je dobitnik Vibove nagrade za satiru, dnevnog lista "Politika" i "Vitezove nagrade" za aforizme za decu. Bio je član Udruženja književnika Srbije i Beogradskog aforističarskog kruga, a godinama su njegovi aforizmi objavljivani i u nedeljniku Lozničke novosti. Ćorilić je zastupljen u Antologiji balkanskog aforizma Vasilija Televskog, u izboru "Aforizmi i aforističari" i brojnim drugim zbornicima aforizama i kratkih priča, a bio je i učesnik na međunarodnim festivalima humora i satire.

Iza sebe je ostavio veliki trag, a potvrda toga i da nije zaboravljen su predstojeći "Dani Neše Ćorilića" koji će, kažu iz SŠ "Sveti Sava" biti održavani svake godine.

Kurir.rs/T.I.