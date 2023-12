KNJAŽEVAC: Na vratima više od 1.500 mališana zazvonio Deda Mraz sa poklonom (FOTO)

U celoj opštini Knjaževac, koja ima oko 80 sela, u jeku je dodela paketića mališanima i to lično od Deda Mraza, baš na kućnu adresu.

- U pitanju je akcija ’’Čestitku dostavi, paketić nabavi’’ koju naš Dom kulture sprovodi sa opštinom Knjaževac. Naime, u prethodnom periodu su nam deca donosila ili slala poštom svoju novogodišnju čestitku. To su mališani koje smo svrstali u dve kategorije, uzrasta od tri do šest godina, i uzrasta od sedam do 10 godina. Naravno, iza čestitke je napisana njihova adresa kao i broj telefona roditelja – kažu nam u knjaževačkom Domu kulture.

Deca su na čestitkama crtala novogodišnje motive, jelke, poklone, sneg, neka su napisala i šta žele da im donese Deda Mraz, ona najmlađa su ’’nažvrljala’’ ponešto... Apsolutno sva deca koja su poslala čestitku dobijaju paketić od Deda Mraza koji dolazi kod njih kući.

- Mi najpre pozovemo roditelje da bismo znali kada su deca kod kuće, a zatim sedam Deda Mrazova, po rasporedu, odlaze do mališana. Paketići su bogati kvalitetnim slatkišima, ima plazme, sokića, čokolada, kroasana, tu je smoki, grisini... Inače, biramo i najlepšu čestitku. Ove godine to je čestitka šestogodišnje Knjaževčanke Elene Aranđelović koja je uz paketić dobila i anatomski ranac za školu. Njen crtež je postao i oficijalna čestitka našeg Doma kulture koju šaljemo poslovnim partnerima, a odštampana je i na našem kalendaru - kažu nam organizatori.

Inače, ovo je četvrta ovakva akcija za redom, a radost dece je neopisiva, naročito onih mališana koji još uvek veruju u Deda Mraza.

