"BUGARI ĆE OKUPIRATI NIŠ ZA NOVU GODINU!" Direktorka turističke agencije otkrila: Grad na jugu Srbije očekuje 10.000 gostiju

Juče su u Nišu počeli tradicionalni novogodišnji dani. Grad je zajedno sa Turističkom organizacijom Niša, kao i mnogobrojnim ustanovama i saradnicima pripremio bogat program, naročito za decu i to u samom centru grada.

Dragana Božić, direktorka turističke organizacije Niš, uključila se u jutarnji program Kurir televizije gde je otkrila više o novogodišnjem programu.

- Prvo svega, dobro jutro iz Niša. Ova manifestacija će trajati do 1. januara. Ono što ja mogu da primetim jeste da još uvek nemate novogodišnje euforije ovde u Nišu, ali polako se to menja. Trebalo bi da narednih dana budu postavljene neke nove dekoracije ovde u centru grada. A šta se to čeka Nišlija, ali i sve goste koji dođu ovde, reći će nam direktor katoličke organizacije Niša, gospođa Dragana Bošić. Dobar dan, hvala vam na pozivu - rekla je Božić i dodala:

- Turistička organizacija grada Niša već tradicionalno organizuje novogodišnje dane. Ove godine počinjemo malo kasnije, od 26. decembra i naš program će trajati do 1. januara. Na centralnom trgu našeg grada postaviće se različite dekoracije, biće dosta animatora, Deda Mrazova. Pokušavamo da oživimo novogodišnju čaroliju. U saradnji sa udruženjem ugostitelja i turističkih poslanika grada Niša, svi brojni gosti koji nam dolaze iz Bugarske, Severne Makedonije, Grčke, Rumunije, moći će da uživaju u domaćoj radinosti, u kulinarskim specijalitetima, kuvanom vinu, toploj čokoladi i takođe otvorićemo ulicu suvenira gde će zaista svi naši posetioci moći da obezbede ne samo suvenire, već i različite novogodišnje poklone za svoje najdraže. Onda 31. koncert, a 31. za doček same Nove godine još jedan koncert.

- Već tradicionalno, novogodišnji dani koje organizuje turistička organizacija počinju tokom 30. i 31. decembra. Ono što ćemo mi organizovati je to da preko dana posvetimo program najmlađima od 12.00 do 16.00 časova na Trgu Kralja Milana priredićemo muzičko-scenski, kulturno-umetnički program, ali i brojne radionice i igranje sa animatorima, sa Deda Mrazovima i vilama, upravo tokom dana. Ono što nas očekuje u večernjim časovima to je organizacija u okviru grada Niša. To je novogodišnji koncert 30. decembra gde će nastupati Bora Čorba, potom 31. decembra Viki Miljković i Boban Zdravković. To su već koncerti koji su najavljivani u prethodnim mesecima i koji su prilično zainteresovali sve naše posetioce koji vole da novogodišnje praznike provedu u Nišu. Znamo da kada smo objavili izvođače, da je veliki broj gostiju iz Bugarske najavio svoj dolazak i mi sada očekujemo tokom novogodišnjih praznika više od 10.000 ljudi i gostiju koji će upravo boraviti u našem gradu tokom praznika.

