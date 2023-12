MUŠKARAC (75) PRONAĐEN U TEŠKOM STANJU U SVOJOJ KUĆI KOD PROKUPLJA: Morali da pomognu i vatrogasci, lekari mu se bore za život

Mirko R. (75) iz prokupačkog planinskog sela Široke Njive pronađen je u svojoj kući u teškom stanju. Ekipa Hitne službe Doma zdravlja u Prokuplju, uspela je uz pomoć vatrogasaca da dođe do kuće, ukaže mu prvu pomoć i transportuje ga u prokupačku bolnicu.

Kako smo saznali, u momentu kada su uspeli da dođu do njega, imao je promrzline i bio u jako lošem opštem stanju. Poziv je primljen danas popodne, ali su sa ekipom Hitne službe odmah krenuli i vatrogasci, jer je reč o kući koja je na nepristupačnom mestu posebno u ovim zimskim uslovima. Deo puta su medicinska ekipa i vatrogasci prešli pešice i pronašli čoveka u kući, a zatim su ga nosilima preneli do sanitetskog vozila i dalje do Prokuplja.

U toku je dijagostika povreda i lekari pokušavaju da mu spasu život.

Kurir.rs/B.R.