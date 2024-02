POSLE 15 GODINA U AMERICI, MARKO S PORODICOM DOŠAO U SRBIJU Tamo imao i biznis, pa sve batalio ZBOG OVOGA! "Deda nije dočekao..."

Neke porodice u potrazi za boljim životom odlaze iz zemlje u kojoj su se rodili, dok se drugi vraćaju. Upravo to, uradila je i porodica Pantelić

- Važna nam je naša kultura, to je jedan od razloga što smo se vraitli. Patriotski smo nastrojeni, hteli smo da se vratimo, to smo i uradili. Da deca odrastaju gde smo i mi, da ih vaspitamo u pravoslavnom duhu - kaže Marko.

Posle 15 godina života u Americi, Marko i njegova porodica u Srbiji žive američki san.

- Sećam se da mi je deda rekao, na dan kad sam odlazio u Ameriku, rekao mi je Marko, bojim se sine, da ti se ne svidi tamo, da nam ne ostaneš tamo. Deda nije dočekao da se vratim - rekao je Marko za emisiju "Exploziv".

foto: YouTube/PRVA

Na 70 kilometara od Beograda, 13 od Aranđelovca, nalazi se selo Ranilović, a u njemu Markova dedovina na kojoj ima prelepo imanje.

- Dedin vinograd, otkad znam za sebe je tu, 36 godina sigurno. Pravimo sokove od grožđa, sveže ceđene i jedemo kao voće ali ne pravimo vino.

Kako priča Marko, od dede nije nasledio samo imanje već i zanat.

- Gajio je lubenice, dosta toga je imao, voće i povreće i to me učio, ta mala poljoprivreda, za nas u kući, to sveže smo uvek imali ovde. Ništa lepše nema nego kad čovek sam zasadi i ubere plod. Bolje je nego otići u supermarket i kupiti. Imamo našu baštu, ne planiramo da prskamo, tretiramo, to je za našu decu - rekao je on.

foto: YouTube/PRVA

U Vašingtonu je dobio ideju kako da američki san ostvari u Šumadiji.

- Sa 21 godinu, dva drugara i ja otišli smo za Ameriku da budemo spasioci na bazenima. Tamo su bile porodice, bilo je i dece, morali smo da vodimo računa. Vozio sam i kamion, pa sam otvorio firmu za kamione, špediciju i pre dve godine smo tamo završili, prodali i sad smo ovde.

Na imanju u Šumadiji ima i restoran, ergelu, igraonice za decu, bazen, sportske terene, to je jedno ekološko naselje.

- Venčali smo se pre sedam godina, živeli u Americi, pa smo odlučili da se vratimo. Cela ideja je nastala ovde, na dedinom imanju. Korona je dosta doprinela tome da ljudi vide da je priroda neophodna. Ljudi sve češće traže nešto van Beograda, a da nije daleko. Zida se tu naša kuća, pored šume, deca je vole, veće je dvorište - otkriva Marko.

foto: YouTube/PRVA

U Americi su uživali ali ističu da je ovde sve lakše i bliže.

- Ovde nam je stvarno lepo, bilo je i tamo lepo. Naši prijatelji su porodični ljudi, samo što nekako, dosta se tamo radi, sve je dalje.

Ispričao je i da dosta pažnje posvećuju zdravoj ishrani, da je u Americi veći izbor organske hrane ali i da u Srbiji brinu o zdravom načinu života.

1 / 12 Foto: YouTube/PRVA

Marko objašnjava i da zdravstveni sistem u Americi nije idealan.

- Posle porođaja imaš šest nedelja plaćeno, da žena ne ide na posao, posle mora da radi ili da uzme odmor, zavisi gde ko radi. Odlučili smo da Jovana po rođenju deteta neće raditi kako bi što više vremena provela sa decom, to je bolje.

Neki od razloga zbog kojih su se vratili su i obrazovanje, kultura, vera porodica.

- To je ispravna odluka, mislim da će se sve više ljudi vraćati, kriza je svuda i u Americi. Ohrabrio bih te ljude, koji žele da se vrate, da probaju, a uvek mogu nazad da odu - poručio je Marko.