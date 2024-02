ULOŽENO 126 MILIONA DINARA ZA TRI GODINE: Za energetsku efikasnost u Loznici potpisana 102 ugovora

LOZNICA – Grad Loznica potpisao je 102 ugovora za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje nivoa mera energetske efikasnosti, domaćinstava, kuća i stanova, sa onima koja će koristiti tu pogodnost. Ovoga puta je, kao i prošlog, građanima na raspolaganju bilo dvadeset miliona dinara, deset iz lokalnog budžeta, a deset od Ministarstva rudarstva i energetike.

Potpisivanju ugovora u UFK ‘’Lagator’’ prisustvovao je predsednik Privremenog organa grada Vidoje Petrović koji je podsetio da Loznica godinama sa građanima zajednički radi na podizanju kvaliteta svojstava objekata za višeporodično stanovanje i porodičnih kuća.

- U te svrhe smo za poslednje tri godine izdvojili 151 milion dinara, odnosno nešto manje od 1,3 miliona evra. Iz gradskog budžeta odvojeno 126 miliona dinara, a 25 je podrška Vlade Srbije i resornog ministarstva. Ne računajući prethodne godine, kada smo se samo bavili objektima višeporodičnog stanovanja, sa danas potpisana 102 ugovora, ukupan ih je za tri godine sklopljeno sa 353 domaćinstva. Dosadašnja iskustva su dobra i planiramo da izdvajamo još više sredstava u tu svrhu jer je to u našem zajedničkom interesu – kazao je Petrović.

1 / 3 Foto: Kurir/T.Ilić

Potpisnicima ugovora biće sufinansirani postavljanje fasada, zamena stolarije, izolacija krova, ugradnja kotlova na gas i biomasu, cevnih mreža za toplotne pumpe ili kotlove, toplotnih pumpi, solarnih kolektora, a novina je ugradnja solarnih panela kao i to da se moglo konkurisati i za više ovih mera. Podsetimo, maksimalni iznos podsticaja za stolariju je 160.000 dinara, postavljanje fasade i izolaciju krova po 250.000, ugradnju toplotnih pumpi do 350.000, kotlova na gas 90.000, a na pelet 120.000, solarni kolektori do 160.000, dok je za ugradnju solarnih panela na kućama to 420.000 dinara. Iznosi su manji za stanove, maksimalno je 120.000 dinara kod stolarije, toplotne pumpe do 350.000, kotla na gas 90.000, koliko se najviše može dobiti i za zamenu ili ugradnju nove cevne mreže.

Građani se odmah posle potpisivanja ugovora mogu javiti izabranim izvođačima radova da krenu u realizaciju ugovorenih poslova.

Kurir.rs/T.Ilić