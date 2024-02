RADOVAN ŽIVI U NEDOĐIJI USRED SIBIRA Srbin otkrio sve: Temperatura ide i do -40, imao sam 7 slojeva robe, VETAR I TO PROBIO

Srbin Radovan Kovač već neko vreme živi u zamrznutoj nedođiji u centru Sibira. U pitanju je grad Hanti Mansijsk u kome temperatura ide i do -40 stepeni. Kreću se samo sankama u koje su upregnuti irvasi ili haskiji. Najbliži grad nalazi se na čak 100 kilometara od njih, dok su prve komšije udaljene čak 23 kilometara od kuće u kojoj je smešten.

Radovan Kovač živi u ovoj ledari za potrebe snimanja jedne emisije. Kako kaže, temperatura ovih dana ide do -26 stepeni, što je za žitelje ovog mesta "taman".

- U sredini Sibira sam, u pitanju je grad Hanti Mansijsk. Temperatura se ovih dana kretala između -20 i -26, a zna da ode i na -40. Oni kažu da im je sada "taman". Kada dođe leto, zna da im bude izuzetno vruće, temperature idu i na plus 40 i kako kažu tada ne mogu da žive i to im predstavlja pravi pakao - kaže Radovan.

Imao sam sedam slojeva garderobe, a vetar je i to probio

Kako ističe, građani ovog grada uživaju najviše na -20 stepeni, a u toj nedođiji bave se uglavnom gajenjem irvasa, koje koriste kasnije i za ishranu.

- Najhladnije mi je bilo kada je bilo -20, ali je vetar toliko jako duvao. Na sebi sam imao šest ili sedam slojeva, ali sve mi je probijalo do kože. Ova sibirska porodica živi daleko od civilizacije, najbliži grad im je udaljen 100 kilometara od njih, a prvi komšija im je na 23 kilometara. Muškarci se bave time da to što ulove danas, imaće u narednih dana da jedu. Bio sam nekoliko dana u toj porodici, jeo sam irvasa, losa, tetreba i ribu. I to je svakog dana, samo na drugačiji način spremaju - kaže Radovan Kovač.

Kaže da, kada idu u posetu prvim komšijama, to traje uglavnom po dva, tri dana.

- Rođeni su u takvom okruženju, jedan dan odu u grad jednom mesečno. Uopšte ne mogu da žive u gradu i jedva čekaju da se vrate u divljinu. Ne postoje vozila koja voze, ili idu motornim sankama ili idu irvasima. Kada smo krenuli kod prvih komšija, to je 25 kilometara, pakovanje za put do tamo trajalo je ceo dan. Troje motornih sanki, troje sanki na irvasima. Mi smo dva dana bili kod tih komšija. Tamo su klali irvase, išli na lov na tetrebe, a onda se spakovali i vratili kući - kaže Radovan Kovač za "Prva TV".

