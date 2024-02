ZAVRŠIO FAKULTET U INOSTRANSTVU PA SE VRATIO U SVOJE SELO U SRBIJI DA ČUVA STOKU: Sad ima najveće stado na Balkanu (VIDEO)

U srcu Pešterske visoravni, živi porodica Kurtagić, vlasnici najvećeg stada ovaca na Balkanu, koje broji više od 1.500 grla za koje su dobili najviše državno priznanje u oblasti poljoprivrede.

foto: Printscreen/Youtube

“Takva mi je bila sudbina da ostanem ovde, ali ne kajem se ni jedne sekunde”, kaže na početku razgovora Saladin Kurtagić, heroj ove priče.

Saladin živi na Pešterskoj visoravni, a za svoj životni poziv izabrao je stočarstvo dok njegov brat Šefćet, koji je završio fakultet u Istanbulu, izabrao je povratak na selo i život u stočarstvu.

Kurtagić objašnjava zašto se odlučio baš za to.

“Nisam se ja odlučivao, tako sam odrastao i jednostavno sam tu ostao, na svom imanju. Najviše sam voleo da budem sam svoj gazda, ništa drugo apsolutno. Video sam da može da se živi, samo treba malo više da se radi, ništa drugo, da se malo uveća broj stada i to je to.”

Cela porodica učestvuje u svemu tome. Porodica Kurtagić broji dvadeset članova i svi su uključeni u posao od najstarijeg člana do najmlađeg. Niko se ne buni od njih, ali svako on njih može raditi ono što želi. Njihovo stado broji više od hiljadu petsto grla, pretpostavlja se da je to najveće stado na Balkanu.

"Naša farma broji oko hiljadu i petsto ovaca. I nije ni lako, a nije ni mnogo teško. Ima nas dosta koji to radimo", kaže Saladin Kurtagić.

Saladin ima još tri brata, svi rade zajedno. Jedan od njih je i Šefćet, koji se nakon školovanja u inostranstvu ipak odličio da se često vraća rodnom kraju.

“Završio sam fakultet i vratio sam se na selo. Diplomirao sam političke nauke i ekonomiju 2002. godine u Istanbulu. Vratio sam se 2010. kada sam se oženio, osnovao porodicu i odlučio da ostanem ovde”, kaže Sefćet Kurtagić.

Na pitanje da li se nekada pokajao zbog te odluke, Šefćet kaže: “Nisam se pokajao. Čovek nekad razmišlja šta bi bilo kad bi bilo, ali nisam jer sam ja ovde rođen i uvek te vuče da se vratiš.”

Za trud i rad porodice Kurtagić se nadaleko čulo, pa su za Dan državnosti dobili zlatnu medalju od predsednika države za doprinos u oblasti stočarstva.

“Dobijali smo razne nagrade, zahvalnice i pohvalnice, povelje. Sve su nama bitne i drage nagrade, ali ova nagrada nam je nekako najbitnija i najznačajnija.”

Porodica Kurtagić će nastaviti da razvija svoj uspešni biznis u periodu koji je pred nama. Planiraju da kupe još ovaca.

