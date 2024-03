"MORAĆE DA SE NAVIKNE NA ŽENKE, VIŠE NIJE GLAVNI" Dve "opasne" zverke stižu u srpski ZOO vrt

Iz Zoološkog vrta u mađarskom gradu Jazberenju, u palićki park prirode stigle su dve ženke pegavih hijena. To je plod uspešne saradnje sa zoo-vrtovima u susednoj zemlji koja traje decenijama.

Desetogodišnja Sofi i četrnaestogodišnja Zuri osvojile su dvorište objekta za hijene kojim je do sada vladao mužjak Moci, jer je to prirodni poredak kod tih afričkih grabljivaca.

- One će praviti društvo našem mužjaku, sada već 21-godišnjem Mociju koji je osam godina bio sam u palićkom ZOO vrtu. Ono što je karakteristično za hijene je da u njihovim čoporima vladaju ženke, to je matrijarhat. Tako da naš Moci mora da se navikne na ženke u njegovom prisustvu i da on više nije glavni u njegovom ispustu - kaže Jelena Toljagić iz ZOO vrta Palić.

Kao pristupni član Evropske asocijacije zooloških vrtova, palićki park prirode ima najbolju saradnju u razmeni životinja sa nekoliko ZOO vrtova u Mađarskoj:

- Veoma nam je drago kada oni višak svojih životinja donesu kod nas u ZOO vrt jer time pokazuju jedno lepo partnerstvo i da su sigurni da će njihove životinje imati lepu negu i stanište kod nas - navodi Jelena Toljagić iz ZOO vrta Palić.

Ženke pegavih hijena dobro su se adaptirale na palićke uslove, jer od kada su stigle, ne ulaze u volijere, već se uglavnom sunčaju u dvorištu objekta.

(Kurir.rs/RTS/Preneo: Đ. M.)