UDES NA DETELINARI: Radovi kod petlje Beška, evo gde je izmenjen režim saobraćaja u Novom Sadu

U Novom Sadu jutro je počelo manjim udesama i zastojima. Oko 7 sati došlo je do udesa u Rumenačkoj, posle ABC samoposluge, u smeru ka Kliničkom centru Vojvodine, piše 021.rs.

Takođe, režim saobraćaja u zoni petlje Beška izmenjen je jer se u toku svetlog dela dana kopaju temelji i montiraju saobraćajne table u zoni petlje Beška, u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je u dužini od 50 metara zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Ovi radovi trebalo bi da budu gotovi sutra, 19. marta.

Izmenjen je i režim saobraćaja u delu Veternika. Zabranjen je saobraćaj u delu Ulice Sonje Marinković, na prilazu raskrsnici sa Novosadskim putem. Razlog su radovi na kolovozu na Novosadskom putu, u delu od Ulice Sonje Marinković do Kralja Petra I. Ova izmena važiće do 30. aprila.

Izmenjen je režim saobraćaja u delu Ulice Dragiše Brašovana. Izmena režima saobraćaja se odnosi na pešačku stazu, parking i kolovoz u delu Dragiše Brašovana, od broja 8 do broja 16. Prva faza podrazumeva zabranu saobraćaja od broja 14d (14, 14a, 14b, 14c i 14d) do broja 16, a druga faza zabranu saobraćaja od broja 8 do broja 12. Celokupna izmena saobraćaja važiće do 15. aprila.

