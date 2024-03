DAN SEĆANJA OBELEŽEN I U KRALJEVU: 24. mart 1999. jedan od najcrnjih dana u istoriji sveta posle Drugog svetskog rata (FOTO)

Grad Kraljevo, zajedno sa Udruženjem porodica palih boraca ratova od 1990. do 1999. godine, Udruženjem učesnika rata 1991 - 1999, Udruženjem ratnih vojnih invalida grada Kraljeva i Vojskom Srbije, obeležio je danas 24. mart, Dan sećanja na branioce otadžbine stradale u ratovima od 1990. do 1999. godine.

Na Spomen-obeležje stradalima u ratovima 1991 - 1999. godine, ispred zgrade kraljevačke Gradske uprave, cveće i vence položili su članovi porodica stradalih boraca, predstavnici lokalne samouprave, Raškog upravnog okruga, Vojske, policije, udruženja građana i političkih stranaka vlasti i opozicije, a potom su sveštenici Eparhije žičke održali parastos.

1 / 13 Foto: Kurir/J.S.

- Danas se sećamo teških ratnih sukoba od raspada SFRJ do bombardovanja 1999. godine. Današnji dan, 24. mart, je dan kojeg svi treba da se sećamo, jer je jedan od najcrnjih dana u istoriji sveta posle Drugog svetskog rata. Pa ipak, Kosovo i Metahija su bili, jesu i biće deo Srbije, jer je mnogo boraca stradalo boreći se za Svetu srpsku zemlju, rekao je tokom prigodnog programa u Svečanoj sali Gradske uprave gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić.

On je ovom prilikom, u svom govoru, osudio NATO agresiju na SR Jugoslaviju 1999. godine, koja je izvršena u suprotnosti sa međunarodnim pravom i bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a protiv države koja se u svojoj južnoj pokrajini borila protiv terorističkih jedinica.

- To nije mrlja na istoriji srpskog naroda i države Srbije. Neko drugi je za sve to kriv i to treba iznova ponavljati. Možda mi ne možemo da se na nekom međunarodnom sudu izborimo za pravdu, ali to nas ne sprečava da svakog puta, ne samo 24. marta, već svakoga dana, kažemo da je to bio protivpravni akt protiv srpskog naroda, istakao je dr Terzić.