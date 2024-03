MILAN ŽIVI S EREKCIJAMA KOJE TRAJU I PO 28 SATI Jedini je takav u Srbiji, možda i u Evropi, prvi put otvoreno govori o svojoj muci

Na srpskom on je Milan Petrović, na latinskom on je dijagnoza Cupido sexualis enormis (preterani polni nagon).

Jedan jedini je takav u Srbiji, možda i u Evropi. Prvi put otvoreno govori o svojoj natprosečnoj muci, konstantnim erekcijama i činjenici da mu nijedna terapija nije dala nikakve rezultate, ali i da za nju najčešće nema novca.

Posle dva braka, čovek koji ima konstantnu potrebu za odnosima, danas je sam.

- Nosim i torbicu, dole ispod... Recimo, mene u glavi tera samo o tome da razmišljam... Više puta me je u životu bilo stid zbog problema koji imam. Jer nije lako, meni je čitav život mučenje i u više navrata sam mislio da neću da preživim... Pa, kako da vam kažem, zavisan sam od s... - kaže Milan pokušavajući da objasni stanje koje je mnogim ljudima prosto neobjašnjivo.

- A tako vredan i častan čovek, posvedočio je jedan od njegovih prijatelja dok je drugi dodao da dosad nije imao sreće u životu ali da se nada da će stvari sada krenuti nabolje.

foto: Youtube Printscreen/Una/To je život

Milan je odlučio da sada, posle 40 godina, progovori o svemu jer je u prošlom veku to bila tema koja nije bila preterano pogodna niti razumljiva javnosti iako je posredi medicinski slučaj.

Milan je posvedočio i da ima polni organ natprosečne veličine ali nije želeo da kaže koliko tačno sem da je prilično više od 20 cm.

"Legenda" o njemu traje još od vremena kada on ni za živu glavu nije želeo da se sazna, te veli da se tako rodio.

foto: Youtube Printscreen/Una/To je život

- To što imam ja, to se ne dobija, to sam nasledio s muške strane, od oca, dede, pradede, neko je to isto imao - kaže Milan objašnjavajući da su mu tako rekli u bolnici. Erekcije su produžene i mogu da traju i po ceo dan i po celu noć posle čega obično završi u Hitnoj.

- Primetio sam još u osnovnoj da druga deca to ne rade, a ja sam u osnovnoj išao i po triput u WC... Ko je tad pričao o tome, kako sam ja mogao da kažem ocu i majci tako nešto, a prvi put sam se javio na kliniku kad sam se prvi put oženio, ćerkica mi se još nije rodila. Bilo me u početku sramota da idem u Hitnu pa sam trpeo te bolove, bivša žena me spasla, zvala Hitnu, pa u bolnicu u Kruševac pa u Beograd, to je velika muka, strašno - kaže Milan koji je rekao da su mu na klinici rekli da i čuveni glumac Majkl Daglas ima isti medicinski problem.

Milan iza sebe ima dva braka i dvoje dece.

foto: Youtube Printscreen/Una/To je život

- Nema gde mi se to ne događa, na bazenu, sportskim terenima, košarci, fudbalu pa moram da batalim trening, a najgore u gostima ili negde na slavi, to je strašno - kaže Milan dok njegov prijatelj veli da je jednom bilo i kritično te da je jedva ostao živ. A kad se to desi, on je gotovo zgrčen od bolova, koči mu se i noga.

- Po 90 tona cementa ja istovarim sa šlepera i nisam nimalo umoran - kaže Milan a njegovi drugovi svedoče o njegovoj ogromnoj telesnoj snazi.

Milanov je problem medicinski jer ima lučenje testosterona koje nije dvaput ili triput veće od normalnog nego stoput veće. Jedini je u Srbiji a na klinici su mu rekli da je jedini takav možda i u Evropi.

U njegovoj odluci da javno kaže svoju muku, podržali su ga svi prijatelji koji kažu da je borac i veliki pozitivac. Oni znaju sa čime se Milan bori i da mu nije lako.

foto: Youtube Printscreen/Una/To je život

- Ja sam mnogo emotivan prema ženama, po kući sve radim, spremam... meni žena treba samo radi... - iskren je Milan koji bi dnevno mogao da ima od 5 do 10 odnosa.

- Lek za Milanovu muku ne postoji a terapija koju prima toliko je skupa da je se Milan često ne pridržava - svedoči njegov prijatelj pa dodaje: Važno mu je da izdvoji novac za decu i unučiće.

Milan kaže da je oslonac svojoj deci, da mu je velika želja da bude uz njih, da im pomogne i da bi rado i stalno primao tu injekciju koja mu pomaže ali da jedna košta 10.400 dinara, a prima se svake treće nedelje.

- Naravno, da imam novac ja bih sve to pio i primao jer bih voleo da mogu da funkcionišem normalno, da radim normalno, a ne pod bolovima - priča Milan sa očiglednom tugom u glasu dok spušta pogled a suze se nije trudio ni da sakrije.

foto: Youtube Printscreen/Una/To je život

Kaže, često plače a jedino ga drži to što su mu deca uvek na prvom mestu i što želi da uvek bude uz njih.

Milan je čest gost bolnica u Beogradu i nada se pomoći i hormonskoj terapiji koja bi mogla da mu makar malo smanji muke. Veli i da se mnogi muški često šale na njegov račun pa kažu prebaci malo meni to što ti imaš, a Milan kaže: Ne daj Bože nikom.

- Ja bih najsrećniji bio kad bih mogao ostatak života da proživim normalno, sa svojom porodicom, da sa decom idem zajedno na bazen, svuda, da se igram s unucima a ja kad imam taj problem, ja moram da bežim od svoje dece, da odem u drugu sobu - iskren je Milan.

Kurir.rs/Youtube/Una/To je život