PROGNOZA VREMENA ZA APRIL ALARMANTNA! Stiže nam veliko nevreme, a onda i temperaturni ŠOK - šta još donosi ciklon sa Jadrana

Danas vetrovito i toplo, posle podne i uveče nove padavine, sutra vetrovito uz lokalne padavine. Zatim do 02. aprila suvo i vrlo toplo, dok se posle tog datuma očekuje malo svežije i nestabilno vreme uz kišu i grmljavinske pljuskove.

Pod uticajem sredozemnog ciklona danas će preovlađivati malo do umereno oblačno, vetrovito i toplo vreme. Vetar južnog smera će tokom dana nastaviti da jača, posebno na planinama i u košavskom području, dok će sredinom dana nad Jadranom jugo biti olujan, piše meteorolog amater Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

Posle podne prvo nad južnim, jugozapadnim i zapadnim delovima regiona naoblačenje uz kišu i grmljavinske pljuskove, lokalno može bti i obilnijih padavina.

Ta padavinska zona će se u toku noći i sutra do pre podneva premestiti preko regiona donoseći prolaznu kišu, ponegde i grmljavinske pljuskove. Padavine neće trajti dugo od 2h do 4h i samo lokalno mogu doneti veću količinu.

U četvrtak neznatno sveže i vetrovito, sada će duvati umeren do jak jugozapadni vetar, posebno mad zapadnim, središnjim i severnim delovima regiona gde na udare može biti i olujan. ističe meteorolog Đorđe Đurić.

Košava će prestati. Posle podne i uveče ponegde i to uglavnom nad zapadnim i severnim predelima nestabilno uz moguće pljuskove. Dnevni maksimum od +12 do +22 stepena Celzijusa.

Od petka pa sve do oko 02.04. pretežno sunčano i vrlo toplo, tako da će od 30.03. do 02.04. maksimumi biti znatno iznad proseka i trebali bi se kretati od +20 do +26, a lokalno i do oko +28 stepeni Celzijusa.

Promena vremena uz kišu i grmljavinske pljuskove je za sada izgledna u noći između 01.04. i 02.04. tako da će posle 03.04. uslediti period malo svežijeg ali i dalje relativno toplog vremena uz povremenu pojavu kiše i grmljavinskih pljuskova, posebno na severu regiona, zaključuje Čubrilo.