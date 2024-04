OSMOGODIŠNJA MILA IZ NIŠA OŠIŠALA SE PRVI PUT U ŽIVOTU! Svi su je pitali zašto a ona je imala i te kako dobar razlog za to!

imala kosu do kolena

NIŠ - Osmogodišnja Mila Vasić, poreklom iz Niša, prvi put od rođenja ošišala se ove sedmice i to da bi donirala svoju kosu deci koja se leče od raka.

Milina mama Sonja Savić Vasić kazala je da je njena ćerka došla na ideju da pokloni najveći deo svoje kose pre par meseci i pre par dana u frizerskom salonu u Nišu ošišali su joj kosu dužine oko metar.

"Nisam sigurna da li je to videla na televiziji ili čula od drugarice, ali je jednog dana došla i rekla da bi želela nekom detetu mogla da pomogne jer ima zaista dugu kosu. Zaista sam se oduševila kada sam to čula jer znam koliko joj je kosa značila, koliko je bila emotivno vezana za nju", rekla je Savić Vasić.

Ona je kazala da je Milina odluka bila da se ošiša u Nišu, prilikom prve posete domovini, a ne u Beču gde žive. "Njena je želja bila da pomogne deci u Srbiji i mi smo je podržali u tome. U međuvremenu, do prvog dolaska u Niš, maltene sam je milion puta pitala da li je sigurna da hoće da se ošiša, s obzirom da smo joj od rođenja samo skraćivali kosu po par centimetara i bila joj je duga skoro do kolena", izjavila je Savić Vasić. Do prvog dolaska u Niš, dodala je Savić Vasić, raspitala se gde u tom gradu može da se donira kosa.

"Taj salon sarađuje sa udruženjem 'Uvek sa decom' koje pomaže deci koja se leče od raka i donatore kose šiša besplatno", objasnila je Savić Vasić. Prema njenim rečima, posle nekoliko slobodnih dana provedenih u rodnom Nišu, vraćaju se u Beč zaista ponosni na svoju ćerku, a i ona je srećna što će njena kosa pomoći nekom detetu da se bolje oseća.

Kurir.rs/Beta