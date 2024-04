BEOGRAĐANIN OTIŠAO NA SELO, KOMŠIJE MU TAMO PRIREDILE PAKAO: Krali sve, od alata do KROVA KUĆE! Onda je preuzeo stvar u SVOJE RUKE

Bogdan Stanišić iz Beograda je jedan od onih momaka koji se odlučio da iz grada pređe na selo i započne neki drugačiji život na svom imanju koje je, u njegovom slučaju, postalo sinonim za izazove i pobede, uprkos nekolicini komšija koji ga nisu dočekali raširenih ruku.

Pored komplikovanog i teškog pronalaska imanja koje je trebalo da zadovolji neke Bogdanove želje, koje je konačno našao u selu Jasenak kod Obrenovca, ovaj Beograđanin se susreo i sa učestalim krađama komšiluka koji su mu, tokom radova na placu krali gotovo sve - od manje kante pa sve do krova kućice!

foto: Printscreen/Youtube/Povratak na selo

Iako se činilo kao nemoguća misija, Bogdan je uspeo da pronađe lopove, povrati svoja materijalna sredstva i konačno u selu nađe svoj mir.

"Posle četiri godine traganja za imanjem koje nije bilo nimalo lako, uspeo sam da nađem ovo koje se nalazi oko 25 km od Beograda. I mislim da sam našao neku svoju priču koju sam i tražio. Imao sam par kriterijuma koje je imanje trebalo da ispuni - da bude dovoljno daleko, a opet i blizu Beograda. Da bude jako veliko jer imam dosta životinja i da poseduje bunar. Na svu sreću uspeo sam sve to da nađem ovde", objašnjava Bogdan.

Imanje je kaže, kada ga je kupio izgledalo katastrofalno, ali ga to nije sprečilo da zavrne rukave i od njega napravi ono što je zamislio.

"Vlasnik od kog sam kupio imanje bio je u neverici da će ga iko ikada i kupiti, jer je bio baš zapušten. Kako mi je rekao, 20 godina niko ništa nije radio na njemu", kaže on te dodaje da je sa prikupljanjem mašina i svega onoga što je smatrao da mu treba na selu počeo mnogo pre nego što je imanje i kupio.

foto: Printscreen/Youtube/Povratak na selo

Na imanju ima četiri konja, osam koza i dve junice

Tako sada ima i frezu i traktor i mnoge druge mašine bez kojih ne bi imao šanse da svoju zamisao pretvori u delo.

Na svom imanju započeo je mnoge stvari - baštu, zidanje kuće ali i štale za brojne životinje koje ima.

"Krenuo sam na sto strana ali sve je to u cilju pravljenja jedne celine. Počeo sam sa kućom a ujedno i sa štalom za konje jer imam četiri konja, dve junice i imam osam koza, sve to treba prebaciti tako da moram što pre sve da sklopim", kaže optimistično Bogdan.

foto: Printscreen/Youtube/Povratak na selo

Jedan deo komšiluka mu pravio probleme

Podršku da sve ovo realizuje ima od svoje porodice koja mu u svemu pomaže i bez koje bi ceo proces išao mnoge sporije. Međutim, podrška od dobrog dela komšiluka je izostala.

"Ovde kod mene postoji dve vrste komšiluka, onima koji su dobri se zahvaljujem na svemu, drago mi je da su došli da me pozdrave. A oni drugi, sa njima sam se upoznao a da to nisam želeo, ali jednostavno pravili su mi ogromne probleme. Kada dođete negde i počnete nečim da se bavite, pogotovo u nekoj divljini poput ove, oči koje su uprte dok ja nisam ovde su bile te moje komšije koje su svraćale kod mene i strašno me kočile u mojim radovima, jer su mi krali raznorazne stvari - kantu, ručni alat, a onda su počele i krupne stvari, recimo akumulator iz traktora, pa metalna konstrukcija. I onda kao šlag na tortu krov sa pomoćnog objekta. Totalno su ga razvalili, verovatno u nadi da ga što bolje odnesu ali su ga izgleda potpuno uništili tako da je bilo uništeno i za mene i za njih", kaže Bogdan za Jutjub kanal "Povratak na selo".

Kako je dalje rekao, njihovi dolasci bili su sve učestaliji, zbog čega je morao da im stane na put. Kompletnu istragu je izveo sam - stavio lovačke kamere, a onda i uhvatio uz pomoć drona. Sa njima je kasnije napravio dogovor koji se nada da će biti ispoštovan.

foto: Printscreen/Youtube/Povratak na selo

"Priča o selu za mene je idealna"

Ono što je najbitnije u njegovoj priči, jeste da mu ovaj tip komšija nije pokvario sliku o selu, te je odlučan u svojoj nameri da u njemu i ostane.

"Meni je pored svega toga ova priča idealna, priroda je idealna, to sam tražio, to sam i dobio", kaže Bogdan koji zajedno sa ocem i bratom radi sve poslove na imanju i koji u budućnosti ima želju da svim mladima ali i starijima približi lepotu života daleko od grada na kompletno održivom imanju.

Ono što nema u gradu, našao je na selu

Ono što je njega navelo da ode iz grada jeste trenutak kada je shvatio da se otuđio od prirode i običnog života.

"Nešto što ja mislim da je bitno za sve nas jeste da pokušamo da se što više približimo prirodi od koje smo se totalno otuđili i da shvatimo neke vrednosti o kojima svi nešto morališemo a ne znamo kako da ih sprovedemo u delo. Pa čak i to košenje sena i teški fizički poslovi sa porodicom nam daju taj trenutak bliskosti sa njima. A sama moja ideja oko ovog imanja jeste da se ta bliskost obnovi. Da sutra dan dođu prijatelji, porodica i svi oni koji žele kvalitetno druženje", kaže Bogdan za Jutjub kanal "Povratak na selo".

"Imam samo jedan cilj"

Za kraj, kao neko ko se odlučio na korak koji je duboko u sebi godinama želeo imao je šta da poruči onima koji su na istom putu kao i on.

"Nemojte ništa da čekate, krenite odmah. Nekima će to izgledati smešno ili nebitno ali vi počnite da živite svoj san. Moj savet za sve ljude koji žele da se upuste u sličan način života kao ja, počnite da skupljate informacije, znanje ali i mašine da sutra dan možete da dođete u poziciju da ste na korak od ostvarenja sna njega i ostvarite", poručio je Beograđanin.

Kurir.rs/Blic/Jutjub kanal "Povratak na selo"

Preneo: M. N.