Emisija “Sa Žikom po Srbiji” u subotu 11. oktobra, vodi vas na samo stotinak kilometara od Beograda, u Pomoravski upravni okrug, u mesto ušuškano između obala reka Velike Morave i Resave - u Svilajnac. Smatra se da je Svilajnac dobio ime zbog toga što su se njegovi žitelji bavili uzgojem svilene bube i proizvodili svilu.
Naša ekipa prošetala je ulicama Svilajnca, naročito Krivom čaršijom, riznicom priča o istoriji ovog grada.
Posetili smo Prirodnjački centar, raj za decu koja dolaze na ekskurzije i putuju kroz vreme, od samog nastanka planete Zemlje, od pojave dinosaurusa do njihovog izumiranja, evolucije hominida, sve do egzotičnih afričkih životinja.
Domaćin na ovom putovanju bio nam je i direktor jedne od najboljih poljoprivrednih škola u Srbiji, gde deca uče i rade na imanju i time stiču i teorijska i praktična znanja.
Posetili smo i Miljkov manastir, kao i kuću Stevana Sinđelića u selu Grabovac.
