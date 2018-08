Premijerno, sa budućeg albuma, duo je objavio njihovu naelektrisanu izvedbu Vivaldijeve “Oluje”

LET THERE BE CELLO

Luka Šulić i Stjepan Hauser, poznatiji kao 2CELLOS, ove jeseni, objaviće svoj novi studijski album, Let There Be Cello. Nakon albuma Score (2017), na kome se duo “dohvatio” kultnih filmskih kompozicija, Let There Be Cello će istraživati širi i raznovrsniji katalog u kome će akcenat biti na njihovom izvođenju koje uvek probija granice.

“Uvek smo govorili da želimo da razbijemo zablude o čelu i muzičkim granicama” govore 2Cellos,”ovaj album to i pokazuje. Inspiraciju smo nalazili na raznim stranama, od pop hitova do bezvremene, klasične muzike, od klasičnog roka do filmske muzike. Ovaj album nudi puno toga, uključujući i našu originalnu muziku. Nema pravila, samo neka bude čelo”

Let There Be Cello koproducirali su Šulić i Hauser, zajedno sa Filipom Vidovićem, a kolekciju pesama uključuju i dve vrsne obrade velikih prošlogodišnjih pop hitova – Ed Sheeranovu “Perfect” i “Despacito” Luisa Fonsija, omiljeni spot 2CELLOS fanova, koji je ukupno prikupio preko 30 miliona pregleda na njihovom Jutjub kanalu. Poznato je da Luka i Stjepan jako vole dobru gitarsku muziku, pa će se na novom albumu naći i obrada kultne “Eye of the Tiger” grupe Survivor kao i neprevaziđeni hit grupe The White Stripes’ “Seven Nation Army,” koji su kao duo premijerno izveli na finalu UEFA Lige Šampiona u Ukrajini. Nove visine u njihovom viđenju sviranja čela, donose obradama proslavljenih klasika poput “Imagine” Johna Lennona, “Hallelujah” Leonarda Cohena ali i u nikada pre izvođenim, njihovim originalnim kompozicijama, “Concept2,” “Cadenza”) koje pružaju potpuno novo iskustvo u slušanju 2Cellos.

Da bi fanovima pružili uvid u novo muzičko poglavlje svoje diskografije, 2CELLOS su danas objavili njihovu izdanje Vivaldijeve “Oluje”(“Četiri godišnja doba:Leto”). Spot za pesmu snimili su u Hrvatskoj, na vrhu stenovitog brda, sa munjama i gromovima i kišom, a dinamične kamere na pravi način prate dramu i napetost koja se krije u Vivaldijevoj kompoziciji

“Volimo dramu kod Vivaldija. Zato smo želeli da donesemo 2CELLOS oluju u jedno od njegovih najpoznatijih radova”,objašnjavaju 2CELLOS i dodaju:”Trebala nam je odgovarajuća dramatična i prelepa lokacija za video spot i našli smo takvu, blizu Pule. Ovde je leto, ali oluja stiže”.

