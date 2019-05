THE CURE SVIRAJU PET KONCERATA U SIDNEJSKOJ OPERI: Sutra prenos finalnog na EXIT Facebook stranici!

Jedan od najvećih bendova svih vremena The Cure, započeo je proteklog vikenda veliki niz od pet uzastopnih, dugoočekivanih i odmah rasprodatih koncerata u Sidnejskoj operi! Nakon koncerata održanih 24. i 25, zatim 27. i 28. maja, peti i finalni zakazan je za četvrtak 30. maja, a direktan prenos sutra, tačno u podne po našem vremenu nam donosi EXIT Festival na svojoj Facebook stranici! Rok giganti The Cure su ove godine udarni hedlajneri Exita na čijoj glavnoj bini će održati svoj veliki koncert već u četvrtak 4. jula! Sudeći po reakcijama muzičkih kritičara, koji su prisustvovali nekim od prethodna četiri nastupa u Sidnejskoj operi, Robert Smith i ekipa nikada nisu bili u boljoj formi, a njihova strast i tehnički savršena preciznost i dalje je evidentna, pa se od koncerta na Petrovaradinskoj tvrđavi za koji vlada izuzetno interesovanje, sa punim pravom očekuje da bude istorijski.

Ovaj specijalan serijal nastupa, sa kojim bend obeležava i 30 godina od kultnog albuma "Disintegration", dokazao je vrhunsku formu poznatih muzičara, jer su, osim izvođenja numera sa ovog antologijskog izdanja, te hitova "Pictures of You", "Lovesong", "Lullaby", "Disintegration", uvrstili i pesme koje fanovi nikada nisu imali priliku da čuju uživo, poput “Out of Mind”, “Fear of Ghosts” i “Esten”! Na Instagramu je čak osvanuo i deo setliste za prvi dan nastupa, prema kojem se vidi da se bend potrudio da fanovima ponudi i veoma retku priliku da uživa u skrivenim biserima njihove bogate diskografije.

Sajt Sidnejske opere blokiran je u nekoliko navrata usled silne želje obožavatelja da nabave ulaznice za ovaj rok doživljaj, a oni koji nisu uspeli da budu među srećnicima dobili su još jednu priliku kada je objavljen dodatni i finalni datum, 30. maj. Od neverovatnih 100.000 prijavljenih, manje od 10 odsto njih uspelo je da osigura svoje mesto na ovom prestižnom događaju na lokaciji ograničenog kapaciteta!

Australijski Vogue i GQ magazin pisali su o prvom danu nastupa, ovacijama koje je bend dobio na samom početku, kao i “električnoj atmosferi”, dok Smitove vokale opisuju rečima “moćni, opijajući i i tehnički savršeni.” Financial Review dodatno je opisao emotivne reakcije publike: “Ljubav i zahvalnost koju su fanovi iskazali prema sastavu The Cure i ovom albumu bili su opipljivi”, dok je reakciju prisutnih Scenestr magazin opisao kao “ljudske emocije sa svih delova spektra, u svojim najčistijim oblicima.”

Imajući u vidu da ove godine The Cure obeležavaju još jedan veliki jubilej, 40 godina stvaralaštva, kao i da su u martu primljeni u Rokenrol dvoranu slavnih, sutrašnje finale obećava fantastičan prikaz muzičkog umeća ovih profesionalaca. Osim talenta, kod The Cure ni sada ne manjka kreativnosti - najavili su i novi album za ovu godinu, te nije ni čudo da su na svim vodećim svetskim festivalima navedeni kao najveći hedlajneri!

