KATARINA EKSLE: Generacija Z uopšte ne poznaje vreme pre Fejsbuka i Instagrama

U toku je poslednji i najdinamičniji dan 12. Weekend Media Festivala u Rovinju, najvećeg komunikacijskog festivala u ovom delu Evrope. Ovaj festival, koji je počeo u četvrtak, okupio je oko 5000 učesnika, koji su pažljivo pratili predavanja i panele 150 eminentnih stručnjaka u pet dvorana.

Adria Media Grupa, kao jedna od vodećih medijskih kuća u regionu, izveštava o svim dešavanjima na ovom značajnom festivalu.

Na panel diskusiji "Chat before you judge" učestvovala je i Katarina Exle, direktorka digitala agencije DRAP. Bilo je reči o tome da su milenijalsi stvar prošlosti, a "nova stvar" su pripadnici generacije Z, koji su potpuno različiti od svojih prethodnika. Oni uskoro preuzimaju svet, i treba ih razumeti - šta ih inspiriše i saznati kako s njima komunicirati...

Katarinu smo pitali koje su najznačajnije karakteristike generacije Z, koliko su i da li su oni nalik milenijalsima i kako dopreti do njih:

- Generacija Z jako brzo konzumira sadržaj, ima jako "kratku pažnju", to su mladi ljudi koji su odrasli na mobilnim telefonima, oni ne poznaju uopšte vreme pre Fejsbuka i Instagrama, oni su zapravo nativni korisnici toga. To je negde i najveća razlika. Ja se sećam da sam, recimo, kao milenijalka koristila daljinski upravljač da menjam programe. Danas klinci uopšte ne konzumiraju TV nego sve gledaju na mobilnom uređaju. To je glavno, razlika u načinu konzumacije. Jako su, ne bih baš rekla egocentrični, ali su sami sebi u centru pažnje.

Jesmo li razočarani u tehnologiju? Koliko ona pravi koristi, a koliko štete, kad je reč o medijima, a i inače?

Pa, zapravo, nismo razočarani. Mislim da je danas informacija dostupnija nego ikada pre. Sad je samo stvar na ljudima gde će tražiti informacije. Naravno da postoje portali koji prikazuju samo jednu stranu, i drugi koji prikazuju samo drugu stranu, ali ako su ljudi dovoljno pametni, proučiće hrpu informacija i videće šta za zapravo ispravno. Ali mislim da tehnologija donosi samo napredak.

Šta je bitnije u medijima, tehnologija ili sadržaj, ideja? Kako ih kombinovati i dobiti pravi miks?

Sadržaj, odnosno ideja. Ako nema toga, ništa. Ako imaš ideju, možeš ići na bilo koji medij. Tehnologija može samo tu neku ideju ili sadržaj da podigne na viši nivo, ali ideja je prva.

Kako su se mediji promenili zbog pritiska društvenih mreža i hiperprodukcije instant vesti? Da li poverenje u medije opada i koje su posledice po društvo?

Mislim da je istraživačko novinarstvo gotovo nestalo. Jako malo medija se još bavi time. Možda malo površno istraživanje tema, jer nema vremena, ljudi žele sve, sad, odmah, i da bi postigli tu neku čitanost, ljudi se puno služe clickbaitovima. Mislim da uvek ima mesta za dobru priču, dobru vest, ali sada je više u modi video forma nego pisana, a ljudi više slušaju i gledaju nego što čitaju.

Šta za vas znači učešće na ovom festivalu? Zašto su ovakvi skupovi bitni?

Infotejnment, super predavanja, jako zanimljivi paneli, neke ljude vidim doslovno od WMF do WMF, tako da je ovo događaj u godini koji se ne propušta.

