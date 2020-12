NE PROPUSTITE „7 dana KUPONMANIJE”: Do 20. decembra uz Kurir dobijate popust od 40% u Opposite prodavnicama

Dnevne novine Kurir svim čitaocima u periodu do 20. decembra poklanjaju kupon sa kojim možete da ostvarite POPUST -40% na NAJOMILJENIJU OBUĆU I TORBE u Srbiji – OPPOSITE!

OPPOSITE i dnevna novina KURIR su organizovali fenomenalnu aktivaciju pod nazivom 7 dana KUPONMANIJE!

foto: Promo

Od ponedeljka 14.. do nedelje 20. decembra, na naslovnoj strani svakog izdanja dnevnog lista KURIR biće objavljen OPPOSITE KUPON pomoću kojeg čitaoci ostvaruju POPUST -40% na OPPOSITE modele obuće i torbi iz nove kolekcije, i to na jedan račun!

foto: Promo

Ali to nije sve! Uz POPUST -40% uz kupon, OPPOSITE je pripremio POPUST IZNENAĐENJE od -50% i to od srede do petka dok traje aktivacija 7 dana KUPONMANIJE. Pratite dnevnu novinu KURIR i iskoristite POPUST IZNENAĐENJA -50% koje smo odredili da dajemo od srede do petka i to na torbe, mušku i dečju obuću. Za online kupovine, na OPPOSITE webshop-u možete da ostvarite POPUST -40% na jedan račun. Dovoljno je da u toku procesa kupovine ukucate promo kod kurir40.

foto: Promo

Kupite svoj primerak KURIRA, posetite OPPOSITE maloprodaju i otkrijte jedan od 1001 razloga zašto volite OPPOSITE obuću i torbe. Pronađite svoj savršen par i uživajte u zimi i 7 dana KUPONMANIJE uz OPPOSITE i KURIR.

Kurir