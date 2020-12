Coca-Cola pokreće praznično raspoloženje u srcu Beograda!

Dolazak novogodišnjih praznika budi one najlepše emocije koje pokreću prazničnu čaroliju! Coca-Cola je tu, kao i svake godine do sada, da nas podseti da vreme darivanja stiže.

Ove godine nam poručuje da je najvažnije da budemo zahvalni na vremenu koje provodimo sa najdražima i da su upravo ti trenuci najdragoceniji. I zato: Ove godine, najlepši poklon si ti!

Spektakularna projekcija ima i reprizu

Sa željom da svima pruži mogućnost da osete magiju praznika, Coca-Cola je pripremila do sada neviđenu 3D projekciju. U srcu Beograda, na fasadi Narodnog muzeja od 31. decembra 2020. do 15. januara 2021. godine očekuje vas spektakularna Coca-Cola 3D multimedijalna projekcija u periodu od 18.00 do 23.00 časa.

Prizore inspirisane Coca-Cola novogodišnjom kampanjom i praznicima emitovane putem najsavremenije digitalne tehnologije, građani će moći da gledaju i putem live streaming-a na Facebook stranici Coca Cola Srbija, kao i na najčitanijim portalima (kurir.rs, mondo.rs, espreso.rs, elle.rs, lepaisrecna.rs, wanted.rs i nationalgeographic.rs).

A kako bi ova 3D multimedijalna projekcija donela svima pravu novogodišnju čaroliju, javno osvetljenje na Trgu Republike će tokom trajanja projekcije biti prigušeno.

Za sve one koji propuste premijerno prikazivanje ove spektakularne Coca-Cola 3D multimedijalne projekcije, od sledeće nedelje će moći da je pogledaju na Instagram stranici Coca Cola Srbija.

foto: Promo

Najlepši poklon si ti!

“Iako je godina za nama puna turbulencija, ipak nas je naučila da je vreme koje provodimo sa dragim ljudima najdragocenije od svega, i da najlepši poklon koji nekome možemo da damo, smo upravo mi, sami. Bez obzira na sve okolnosti, praznici su i dalje najlepši period godine i ovom 3D multimedijalnom projekcijom čiji je autor Dušan Jovović iz Artbeat studija, želimo svima da donesemo novogodišnju čaroliju. Zahvaljujemo se Republici Srbiji, Gradu Beogradu i Narodnom muzeju na podršci kao i svima koji su bili deo ovog projekta i zajedno sa nama pokrenuli praznično raspoloženje”, rekla je Agnes Ivković, asistent brend menadžera kompanije Coca-Cola.

Bez obzira na godinu u kojoj se nalazimo, Coca-Cola je tradicionalno tu da pokrene praznično raspoloženje i inspiriše nas da stvaramo one male dragocene trenutke sa najdražima, za koje nam nije potreban razlog, već vreme.

Uključi se u praznično raspoloženje, podeli ga sa dragim osobama, jer ove godine, najlepši poklon si ti!

Kurir