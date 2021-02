"DRŽAVNI SLUŽBENIK" Večeras prve dve epizode srpske krimi serije

Državni službenik je srpska kriminalistička televizijska serija čiji su tvorci Predrag Gaga Antonijević i Dimitrije Vojnov. Glavne uloge tumače Milan Marić, Nebojša Dugalić i Žarko Laušević.

“Državni službenik” je savremena i uzbudljiva priča o agentima BIA-e koji daleko od očiju javnosti svakodnevno uklanjaju najopasnije pretnje po Srbiju i vode borbu u lavirintu domaćih i spoljnih intriga. Junaci su mladi ljudi pritisnuti bremenom ogromne odgovornosti, velikim delom proistekle iz širokih ovlašćenja, koja njihova pozicija nosi.

Zaronite u vrhunski napisan špijunski triler koji govori o amoralnosti, korumpiranosti i nedoraslosti srpskog bezbednosnog aparata izazovima sveta u kome živimo. Ova serija je kroz svoje dve sezone uspela da pomeri pripovedačke granice domaćih špijunskih serija, ostvari kultni status kod fanova širom zemlje, dok je istovremeno kritički veoma prihvaćena.

SINOPSIS ZA PRVU I DRUGU EPIZODU KOJE SE EMITUJU VEČERAS

BIA šalje Peru lopova da se ubaci u Nemačko poslanstvo kako bi njihovi ljudi mogli da zamene jedan novogodišnji paket ispod jelke. Zadatak prolazi uspešno. Lazar i njegova ekipa potom dobijaju zadatak da pritisnu još jednog diplomatu (Gotliba Ditliha) jer se sumnja da učestvuje u mutnim radnjama. Ekipa počinje da motri njegov stan, ali postaju svedoci ubistva srpskog političara ispred Ditrihove zgrade pa odlučuju da se posluže malim fazonom ("pronalaskom droge u diplomatinom stanu") i tako uhapse Ditriha.

Ditrih je priveden, ali Lazar shvata da se iza toga krije nešto više. Prisiljen je da ga pusti, a uz to shvata da je jedan od paketa ispod jelke koji je Pera uzeo, a koji je on onda poklonio svom sinu Milutinu povezan s tim. Кasnije, jedan kolega biva ubijen, a njegov ubica beži. Milojević preko svojih ljudi otkriva da je ubica na Кosovu pa Lazar i njegova ekipa dobijaju zadatak da ga dovedu u Beograd. Ekipa se na Кosovu povezuje sa Perinim bratom blizancem Кopčalićem, preko koga stupaju u vezu sa albanskim mafijašem Bogdanijem i uređuju primopredaju ubice. Bogdani postavlja uslov da Lazar ubije dvojicu njegovih, a on jednog Lazarevog čoveka, kako bi očuvao svoj ugled u podzemlju.

Serija je na programu Kurir televizije večeras od 20.50 časova.

Kurir