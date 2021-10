Rad mladog dizajnera Stefana Gajića uvršten u internacionalnu izložbu o toleranciji

Jedna od trenutno najvećih i najuticajnijih izložbi na svetu pod nazivom “Tolerenacija”, uskoro će biti predstavljena u Beogradu. Izložba je rezultat angažmana svetski priznatog umetnika-aktiviste i grafičkog dizajnera Mirka Ilića, čijem pozivu na saradnju se odazvalo više od 170 umetnika širom sveta.

Mladi grafički dizajner Stefan Gajić, art direktor u DIRECT MEDIA United Solutions, drugi je umetnik iz Srbije, nakon Slavimira Stojanovića, čije je originalno grafičko rešenje na temu tolerancije uvršteno u ovu izložbenu postavku plakata, uz najveća imena svetskog dizajna.

foto: Promo

Iako je najmlađi art direktor na marketinškoj sceni bivše Jugoslavije, Stefan iza sebe ima bogato iskustvo. Stefan je stipendista prestižne njujorške škole za vizulne umetnosti (School of Visual Arts, New York) i do sada je radio sa najvećim kompanijama i brendovima, ali i ilustrovao naslovnica magazina.

Zadatak koji se tražio od umetnika pozvanih da se priključe izložbi, među kojima je i Stefan, je bio da ilustruju reč "tolerancija" na svom maternjem jeziku, iz svoje lične i društvene pozicije i kulturnog konteksta.

foto: Promo

“Toleranciju kao temu izložbe sam video kao prihvatanje različitosti dve strane i njihovu međusobnu koegzistenciju. A mi smo narod koji želi upravo to - i jednu i drugu stranu. I Evropa i Rusija, i ćirilica i latinica, i Tito i demokratija, i Prajd i porodična šetnja. Međusobno se vučemo na dve strane, niti je loše, niti je dobro, već je prosto tako. Ovo je poziv da prihvatimo jedni druge i pored različitih, često vrlo suprotnih uverenja i stavova”, izjavio je Stefan Gajić.

Projekat prikazuje radove vanredno talentovanih dizajnera – delom već etabliranih, poput velikana svetskog dizajna Miltona Glejzera (Milton Glaser), Pole Šer (Paula Scher), Simora Kvasta (Seymour Chwast), ili onih koji su tek u usponu. Plakati su većinom izloženi na otvorenom prostoru sa idejom što veće dostupnosti običnom prolazniku i onim ljudima koji nemaju običaj da često posećuju galerije.

foto: Promo

Projekat Tolerance Poster Show je besplatan i neprestano raste, budući da mu se stalno priključuju novi radovi i umetnici, a do danas je preneo poruku tolerancije i inkluzije više od 300 hiljada ljudi, kroz 119 postavki u 37 zemalja sveta.