OVA MESTA PRIVLAČE SRBE: Top 5 evropskih destinacija za srpske turiste

Naša zemlja nalazi se na geografski povoljnom položaju, koji nam omogućava da brzo i jednostavno stignemo do različitih destinacija širom Evrope. Uprkos toj činjenici, ipak postoje mesta koja srpski turisti najradije posećuju tokom čitave godine.

Ono što naše turiste privlači određenim državama i gradovima je povoljna cena, istorijska povezanost, sličnost u kulturi i dobro poznate atrakcije koje bi trebalo posetiti makar jednom u životu. Ukoliko se nađete u nekom od narednih mesta, sigurni smo da ćete u prolazu čuti grupu ljudi kako priča na srpskom, ili čak čitave lokale koji su među omiljenim mestima za izlazak putnicima koji dolaze iz Srbije.

Prag - posetite Zlatni grad

Češka prestonica jedna je od glavnih stanica na turističkoj mapi srpskih putnika. Zbog velikog broja katedrala, Prag još nazivaju i gradom hiljadu tornjeva. Generalno posmatrano, ono što ovaj grad čini posebnim je njegova arhitektura koja obuhvata različite istorijske periode, od gotike i baroka pa sve do kubizma.

Smešten na reci Vltavi, Prag je isprepletan velikim brojem poznatih mostova koji spajaju Stari sa Novim delom grada. Evropski duh spojen je sa slovenskim nasleđem ovog naroda, pa nam je njihova kultura jednako bliska i interesantna za istraživanje.

Kada planirate putovanje Prag, postoje određene znamenitosti koje ne bi trebalo da propustite, među kojima su Praški hrad i Karlov most. Ukoliko želite da Prag istražite i kao lokalci, upustite se u jednu od mnogobrojnih pivskih tura kroz grad. Češka kultura prozivodnje piva dobro je poznata u svetu, i zbog toga je za mnoge nezaobilazni deo posete Pragu, bez obzira na to koliki ste ljubitelji ovog pića.

Grčka - omiljeno letovalište Srba

Sirtaki, more, giros, samo su neke od reči koje nas odmah šalju na Mediteran, pod plavo-belu zastavu drage nam Grčke. S razlogom je ova zemlja jedna od glavnih turističkih destinacija za Srbe.

Mnogi se sećaju letovanja iz detinjstva, kada se noću putovalo porodičnim automobilom, samo kako bi nas ujutru sačekao predivan pogled na dugo iščekivano more. Danas već možete jednostavnije i brže ogranizovati svoje letovanje Grčka, gde možete putovati i avionom i autobusom na bilo koje od popularnih letovališta. Još jedna velika prednost ove zemlje, pored njene blizine, je i ekonomičnost.

Po pristupačnim cenama možete uživati u hotelu sa pogledom na plažu, jeftinoj i ukusnoj grčkoj hrani i predivnim atrakcijama. Ukoliko ste ljubitelji bogate grčke mitologije i istorije, poseta Atini je nešto što ne smete propustiti. Za odmor na plaži, možete se odlučiti za boravak na jednom od mnogobrojnih grčkih ostrva. Gde god da odete, znajte da će vas dočekati srdačni ljudi i gotovo domaća atmosfera.

Istanbul - grad koji vrvi životom

Povezanost sa turskom nacijom duboko je urezana u našu kulturu, pa nam boravak u ovoj zemlji deluje veoma poznato. Sličnosti se pronalaze u izgledu i gostoljubivosti ljudi, bogatoj i raznovrsnoj kuhinji, kao i nekim od običaja. Srdačni i otvoreni, Turci će se pobrinuti za to da se u njihovoj zemlji osećate prijatno i zadovoljno.

Uz to, sa bogatom turističkom ponudom ove zemlje, a naročito Istanbula, zagarantovan vam je savršen odmor. Iako je glavni grad Turske Ankara, Istanbul ipak, kao najveći i najurbaniji grad, u prednosti je kada je u pitanju turizam. Zavirite u mnogobrojne džamije, spomenike kulture i naravno, večnu Aja Sofiju, koja je prošla svoj preobražaj od pravoslavne crkve, preko džamije da bi na kraju bila pretvorena u muzej dostupan svima.

Kada se nađete u Istanbulu privući će vas šarene tezge sa sitnicama koje se nalaze na svakom koraku. Budite mudri i tokom kupovine se cenkajte - ne samo da ćete proći jeftinije, već ćete time pokazati poštovanje prema turskoj kulturi ovog načina pazarenja.

Budimpešta - otkrijte biser austrougarske arhitekture

Za oko šest sati vožnje možete stići iz Beograda do Budimpešte. Zbog toga je mađarska prestonica često posećena od strane srpskih turista. Na društvenim mrežama često viđamo fotografije prijatelja i poznanika koji koriste vikend kako bi otputovali do tamo. Ne dajte da vas to prevari, jer u Budimpešti postoji dovoljno sadržaja da ispune i do pet dana posete.

Austrougarski tip arhitekture poznat je i u našoj zemlji, u delovima Vojvodine, pa vam se neke zgrade mogu učiniti veoma poznato. Grad je zapravo dosta veliki, ali korišćenje metroa će vam dosta pomoći u obilasku. Najpoznatija grada, zgrada Parlamenta, treba da bude na vašoj listi za posetu, ali ukoliko vam je i likovna umetnost bliska, nemojte zaobići neke od mnogobrojnih muzeja.

Gradski park, Budimski dvorac, Ribarski bastion samo su neke od atrakcija koje oduzimaju dah, a sa kojih se pruža neverovatan pogled na čitav grad. Nakon dana ispunjenog šetnjom, počastite sebe porcijom tradicionalnog mađarskog gulaša.

Transilvanija - obiđite rodno mesto najpoznatijeg vampira na svetu

Na prvi spomen Transilvanije, asocijacija koja nam dolazi na um je Grof Drakula. Grof je protagonista romana irskog pisca Brema Stokera, a prema čijem liku je stvorena i legenda o vampirima. Rumunija, tačnije region Transilvanije poznati su kao mesto gde se rodio mit o ovom liku inspirisanom vlaškim princem Vladom Cepešom. Zbog toga je čitavo područje postalo bogato turističkom ponudom koja slavi poznatog literarnog grofa. Transilvanija putovanje idealno je za ljubitelje fikcije i književnosti.

Centralni deo posete je Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni rumunski grad, i ujedno i rodno mesto Vlada Cepeša. Odatle su mogući brojni jednodnevni izleti, koji će vam bolje približiti rumunsku kulturu. Kada je u pitanju gastronomija, rumunska kuhinja ima dosta uticaja iz Turske, Mađarske, pa i Srbije, pa se nemojte iznenaditi činjenicom da se i tamo jede dosta hrane na bazi mesa i paprike.

Svaka od destinacija bliske Srbima uglavnom ima neki od elemenata prepoznavanja sa našom kulturom. Bilo da je to srdačnost naroda, dobra hrana ili istorijski uticaji, turisti iz Srbije rado im se vraćaju. Ukoliko ste neku od njih propustili da posetite, sada je vaša prilika da se upoznate sa njima i upotpunite svoj odmor ugodnim putovanjem.

