SAMO PAZITE DA NE PRETERATE! Evo kako da smućkate 3 ukusna praznična koktela sa morskom solju

Loš glas koji prati so potpuno je nezaslužen. Istina, ovaj začin ne treba koristiti u prevelikim količinama, ali koji prstohvat soli sve čini ukusnijim, uključujući i koktele.

Moćan začin za sve

So je, sa jedne strane, toliko bazičan sastojak da mu ne treba posebno predstavljanje, a sa druge, veoma moćan začin koji u koktelima služi za isticanje drugih sastojaka ili, pak, za obrubljivanje staklenih oboda na čašama.

So u pićima

U pićima se so koristi za balansiranje i poboljšanje ukusa. U koktelima konkretno, koristi se da pojača slatkoću i uravnoteži gorčinu. So ima moć da istakne ukusne note, kao i da pojača one ukuse koji se kriju iza drugih komponenti koktela. Zato se i naziva pojačivačem ukusa.

Jače arome za lepše praznike

Osim što deluje na gorčinu, so takođe pojačava percepciju arome. Iskusni barmeni i koktel majstori kažu da legendarna “Margarita” ne bi bila tako pitka, kada čaša ne bi bila obrubljena solju. So je tu da nas natera da se brže-bolje vratimo na još jedan gutljaj.

Predstavljamo vam recepte za 3 jednostavna koktela u koje se stavlja so, a kojima možete obradovati svoje najmilije u najluđoj noći.

1.MARTINI

foto: Promo

2 i 1/2 unce džina

1/2 unce suvog vermuta

1 kriška pomorandže

ukrasite rendanom limunovom korom i morskom solju za obod čaše

Klasični martini je napravljen sa džinom, ali možete ga zameniti votkom. Sledi dobar suvi vermut, a zatim se sve promeša. Potom dodajte malo gorčine - odlučite sami da li želite limun ili masline da njima dopunite svoje piće.

2. MARGARITA

foto: Promo

3 unce tekile

2 unce soka od limete

1 unca voćnog sirupa (opciono)

1/2 - 1 kašika likera od pomorandže

2 kašike morske soli (za obod čaše)

ukrasite limetom

Prvo pređite rub čaše limunovim sokom, tako da se so zalepi za njega. Zatim izmešajte ostale sastojke. Ostale sastojke možete uliti i u zasebnu posudu, a zatim ih dodavati u čaše kada budete spremni.

3. APEROL SPRITZ

foto: Promo

1 boca ohlađenog Prosecca

1 boca Aperol sode, servirana iz sifona ili ohlađene boce

kockice leda

kriške pomorandže

prstohvat morske soli

Ako želite osvežavajući koktel, Aperol Spritz je savršen napitak za vas. Svetle oranž boje, kombinacija slatkog likera i belog vina ili reskog Proseka, osvežava gorko-slatkim ukusom. Začinjen sa malo soli, biće još pitkiji i ukusniji.

Promo tekst