EXIT NOMINOVAN ZA NAJBOLJI FESTIVAL NA SVETU!

Čuveni britanski magazin NME nominovao je EXIT, višestrukog evropskog festivalskog šampiona, za najbolji festival na svetu! Ovom nominacijom za prestižne NME nagrade, EXIT se našao među trenutno najznačajnim svetskim imenima iz muzičke industrije, kao što su Lana Del Rey, Billie Eilish, The Weeknd, Måneskin, BTS, Lil Nas X, Taylor Swift, Liam Gallagher i mnogi drugi.

Britanski magazin NME (New Musical Express) jedan je od najuglednijih svetskih medija, s tradicijom dugom čak 70 godina, tokom kojih je pokrivao teme iz oblasti muzike, filma i kulture. NME nagrade uspostavljene su godinu dana nakon osnivanja magazina, a kroz istoriju samo neka od nagrađivanijih imena su Elvis Presley, David Bowie, John Peel, Cliff Richard, Paul Weller, Arctic Monkeys, Muse, Morrissey, Oasis, The Beatles, The Jam, Blur i mnogi drugi.

Svečana dodela ovogodišnjih BandLab NME nagrada biće održana 2. marta u dvorani O2 Academy Brixton u Londonu. Na 69. dodeli biće odabrani najbolji iz oblasti muzike, filma, TV-a i gejminga. Čast da bude među kandidatima za NME nagrade, Exitu je stigla nakon najizazovnijeg perioda u muzičkoj industriji, u kojoj je bio prvi veliki festival na planeti koji se održao od početka pandemije. U kategoriji Najbolji festival na svetu, NME je napravio izbor od 10 manifestacija, među kojima su, pored Exita, Reading & Leeds, Fuji Rock, Wireless i drugi.

Podsećamo, EXIT je dva puta proglašen za najbolji evropski festival u okviru Evropskih festivalskih nagrada, kao i za najbolji evropski festival van Velike Britanije, koje dodeljuju Britanske festivalske nagrade. Brojni ugledni svetski mediji, kao što su The Guardian, New York Times, CNN, BBC, svrstavali su EXIT u najbolje manifestacije na svetu.

Prvi potvrđeni hedlajneri 21. izdanja EXIT festivala, koje će biti održano od 7. do 10. jula 2022. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi su kralj alternativnog roka Nick Cave i njegovi The Bad Seeds, jedan od najoriginalnijih i najuticajnijih bendova na svetu, te miljenik domaće publike Boris Brejcha, dok se još imena očekuje jako brzo.

