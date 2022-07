DRUŠTVENO-ODGOVORNE AKTIVNOSTI NA EXIT FESTIVALU 2022

EXIT festival nastavlja da neguje više od dvadeset godina dugu reputaciju društvenog pokreta mladih, koji kroz društvenu odgovornost i solidarnost nastoji da ovaj svet načini boljim mestom. Ove vrednosti duboko su utkane u same korene delovanja EXIT festivala i EXIT fondacije, a pored mnogih projekata na kojima fondacija radi tokom čitave godine, različite društveno-odgovorne aktivnosti biće predstavljene na festivalu od 7. do 10. jula. Neke od njih imaju višegodišnji „staž“ na Petrovaradinskoj tvrđavi, neke će biti predstavljene premijerno, a većini je zajednička veoma važna tema mentalnog zdravlja, koja je u fokusu ovogodišnjeg izdanja EXIT festivala.

OPENS State of EXIT zona

OPENS State of EXIT zona jedna je od najposećenijih lokacija na festivalu i svojevrsni „mali sajam nevladinih organizacija“ u srcu Tvrđave. Ove godine, na OPENS State of EXIT zoni predstaviće se preko 20 organizacija civilnog sektora iz celog regiona, koje će svojim programom skrenuti pažnju pre svega na značaj mentalnog zdravlja kroz interaktivne i kreativne sadržaje, uz promovisanje zajedništva i teme od značaja za mlade ljude. Moto ovogodišnjeg Exita – „Zajedno. Uvek!“ poručuje da je EXIT zajednica povezana dobrom energijom, prihvatanjem različitosti, tolerancijom, ljubavlju, razumevanjem i muzikom, a cilj je da OPENS State of EXIT zona takve vrednosti prikaže predstavljanjem lokalnog i regionalnog nevladinog sektora, posebno ističući značaj mentalnog zdravlja mladih i podrške koju je važno da im svi delovi društva pruže.

foto: Promo

Mental Health poruke po celom festivalu

„Saosećanje će spasiti svet“, „Razumevanje je čin ljubavi“, „Budi nežan prema sebi“, „Šta god da je pitanje, ljubav je odgovor“ i „Budi pažljiv prema sebi i drugima“ samo su neke od poruka koje će biti predstavljene na mini izložbi širom Petrovaradinske tvrđave, a kojima će EXIT tokom festivala posetioce podsećati da se nalaze na mestu gde vladaju tolerancija, ljubav i mir. U skladu s krovnom temom ovogodišnjeg izdanja, izložba će biti još jedan od načina da posetiocima ukažemo na značaj zajedništva i očuvanja mentalnog zdravlja.

Osim svega navedenog, vredno je pomena i to da, osim što EXIT organizacija godinama unazad radi na promociji mentalnog zdravlja mladih ljudi, u timu organizacije u danima festivala dežura nekoliko psihoterapeuta, kako bi po potrebi olakšali izazovne trenutke.

Saradnja sa Centrom Srce za stručnu psihološku podršku posetiocima

U godinama i periodu iza nas, veliki broj ljudi imao je iskustvo sa anksioznošću, depresivnošću, usamljenošću i drugim sličnim teškoćama, te je važna tema mentalnog zdravlja dobila još više na značaju. U to ime, ali i u ime dugogodišnje saradnje sa Centrom Srce, štandovi za psihološku podršku posetiocima ove godine nalaziće se na više lokacija – u EXIT kampu, na Foodland-u, ali i na OPENS State of EXIT zoni festivala. Cilj je da se posetiocima festivala pruži mesto za predah, podršku pri aktuelnim teškoćama i poverljiv razgovor.

foto: Promo

World Music Balkans (WOMBA) konferencija i showcase

World Music Balkans (WOMBA), nova muzička platforma EXIT Fondacije, biće premijerno predstavljena kroz istoimenu konferenciju i showcase. Trodnevna WOMBA konferencija od 8. do 10. jula okupiće na različitim panelima više od 100 delegata iz muzičke industrije, dok će u okviru showcase-a na Exitovoj Pachamama bini nastupiti deset pobednika muzičkog konkursa MOST iz šest zemalja iz regiona – Almir Mešković i Daniel Lazar Duo, Divanhana, Naked, Oranitza, Dina e Mel, Flying Nomads, Lenhart Tapes i Tijana Stanković, Perija, Shkodra Elektronike i E.U.E.R.P.I.

Platforma je kreirana u okviru projekta „MOST – The Bridge for Balkan Music“, koji je podržao Program Kreativna Evropa. EXIT fondacija je, uz Hangvető, Piranha Arts, Songlines i šest drugih partnera iz Evrope, važan partner muzičkog projekta MOST, sa kojim zajedno gradi mostove koji povezuju Balkan i globalno muzičko tržite, sa fokusom na autentičnu tradicionalnu muziku Balkana u fuziji sa drugim muzičkim žanrovima i podžanrovima, kroz stvaranje konekcija, iskustava i prostora za razmene. Platformu, takođe, podržavaju i Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ u okviru programskog luka „Tvrđava mira“ i Gradska uprava za kuluru Grada Novog Sada.

Nastupi finalista HEMI muzičkih nagrada

Na ovogodišnjem EXIT festivalu publika će imati priliku da na Visa Fusion bini vidi i čuje nastupe nekih od finalista ovogodišnjih HEMI muzičkih nagrada – ZULU 3.4 (Severna Makedonija), ZIMBRU (Rumunija) i KOIKOI (Srbija) – dok će kao gosti i polufinalisti ovog konkursa biti i Sana Garić i Vizelj (Srbija).

HEMI Music Awards (HMA) je program koji sufinansira Kreativna Evropa za talentovane umetnike koji žele da razviju međunarodnu karijeru i kojima je cilj da dosegnu nova tržišta i novu publiku. HMA organizuje Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI), evropsku inicijativu čiji je cilj podrška umetnicima i ljudima zaposlenim u muzičkoj industriji iz Češke, Estonije, Grčke, Mađarske, Severne Makedonije, Poljske, Rumunije, Srbije i Slovenije. Više informacija dostupno je na sajtu hemimusichub.com .

Akcija „Stars for kids“

EXIT fondacija će i ovogodišnje izdanje festivala iskoristiti da nastavi tradicionalnu akciju prikupljanja stvari od izvođača u humanitarne svrhe, koja nosi naziv „Stars for kids“. Neki od istaknutih učesnika i donatora su David Guetta, Skrillex, Motorhead i Killers, a njima se pridružuju i ovogodišnje zvezde EXIT festivala.

foto: Promo

Green EXIT

Ove godine, Green EXIT-u se u akciji reciklaže, pored višegodišnjih partnera Heinekena i Ekostar Paka, koji ove godine imaju poruku „Plastika se može odgovorno sakupiti“, pridružuje i Ball Pakovanja i ReCan Fondacija sa platformom „Svaka limenka se računa“. Na EXIT festivalu biće postavljene tri reciklažne stanice: kod Akademije, na Chill zoni (kod No Sleep Novi Sad bine) i Explosive šanca. Takođe, biće organizovano i nagrađivanje u vidu motivacije za posetioce koji donesu sakupljene čaše, limenke i ambalaže.

Recan fondacija će učestvovati na EXIT festivalu, ove godine u partnerstvu sa Heineken Srbija, sa već čuvenom Pixelatom, Lotusom, reciklažnim rančevima za sakupljanje limenki i najnovijom aktivacijom, digitalnim sistemom za brojanje prikupljenih limenki koje će biti donirane.

Fondacija koja je već godinama posvećena promociji reciklaže limenki i edukaciji o značaju zaštite životne sredine, i ovoga puta će na inovativan i kreativan način nastaviti svoju misiju. Posebno iznenađenje od Recan fondacije i EXIT fondacije čeka posetioce na VIP i VIP Gold Glavne bine – točeno pivo služiće se u limitiranoj količini aluminijumskih čaša koje se skoro 100% recikliraju i predstavljaju pravo cirkularno pakovanje– najnoviji trend u Americi koji pristiže i u Evropu.

Vozom na EXIT!

U saradnji sa Srbija Vozom, od 7. do 11. jula biće uvedene posebne linije na relaciji Beograd-Novi Sad, sa popustom od pet odsto! Pored više od 30 redovnih dnevnih polazaka, koji su putnicima dostupni od 05:30 do 23:00 sata, festivalskoj publici će biti na raspolaganju i specijalni polasci, i to iz pravca Beograda prema Novom Sadu u 23:00, 00:00 i 01:00 čas sa stanice Beograd Centar, a iz pravca Novog Sada prema Beogradu u 01:30, 02:30, 03:30 i 04:30 časova.

Svi vozovi stajaće na železničkoj stanici Petrovaradin, u neposrednoj blizini tvrđave, kao i na stanicama Novi Beograd, Zemun, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci i Novi Sad, čime će dolazak na festival i odlazak sa festivala vozom biti omogućen i za sve posetioce sa ovih lokacija.

