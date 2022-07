Čuveni NME o Exitu 2022: Spektakularno izdanje, jedinstvena atmosfera i duhovno iskustvo

Čuveni britanski magazin NME (New Musical Express) oduševljeno je izveštavao o svakom danu EXIT festivala, ocenjujući ovogodišnje izdanje kao „spektakularno“! Nastup Calvina Harrisa ovaj svetski poznati magazin je opisao kao „mega žurku na Petrovaradinskoj tvrđavi“, izvođenje Nicka Cavea kao „duhovno iskustvo“, mts Dance Arenu nazvao „veličanstvenom“, dodajući da je „u Exitov raspon stejdževa moguće poverovati tek kada to vidite svojim očima“. NME je odao priznanje i našoj Konstrakti, za koju je naveo da „zauzima isti prostor na sceni“ kao dva megahedlajnera Calvin Harris i Nick Cave, te da „ona to zaslužuje“. Dom EXIT festivala, Petrovaradinsku tvrđavu, NME opisuje kao „mesto neobične lepote“.

„Osim nastupa Calvina Harrisa, Iggy Azalea i armije evropskih elitnih DJ-eva i producenata koji su ispunili desetine bina, festival je ugostio velike izvođače iz čitavog muzičkog spektra: Nick Cave & The Bad Seeds, Sepultura i Napalm Death su samo neki od njih“, navodi se u jednom od pet NME izveštaja sa festivala.

Magazin je istakao i nastupe izvođača kao što su Masked Wolf, Marky Ramone, The Undertones, Honey Dijon, ANNA i Sama’ Abdulhadi, Konstrakta, Coach Party i BĘÃTFÓØT.

„Ako postoji nešto što možemo da naučimo od EXIT festivala, to je da je ovo mesto gde su dobrodošli svi muzički žanrovi. I ne samo dobrodošli, već i tretirani sa jednakom pažnjom, što rezultira jedinstvenom festivalskom atmosferom. Bravo“, utisak je koji NME nosi nakon četiri dana provedena na festivalu.

Autor NME Max Pilley je posebno opisao atmosferu na nastupu Calvina Harrisa: „Desetine hiljada ljudi se okupljaju na Glavnoj bini, sa svetlećim štapićima i narukvicama. Jedan mega-hit za drugim, a Exitova publika svaki prihvata sa još većim oduševljenjem nego prethodni, dok Harris ‘nehajno’ izbacuje refren za refrenom svojih prijatelja sa A-liste, od Rihanne, preko Dua Lipe, do Sama Smitha. Važno je zapamtiti da ovo nije samo mejnstrim lista pesama u nekom noćnom klubu, već doprinos jednog čoveka kulturi“.

Kroz NME u svet su otišli i utisci sa koncerta Nicka Cavea i njegovih The Bad Seeds, koji je opisan kao „nezaboravno emotivno oslobađanje“.

„Tragedije koje su zadesile Nicka Cavea poslednjih godina su dobro poznate ali, ako ništa drugo, to je samo pojačalo emotivni uticaj njegove pojave na sceni. Više od dva sata držao je publiku na Exitu pod zanosnom čarolijom, uz nastup koji je išao od nežne introspekcije do eksplozija radosti. Cave se kreće po sceni kao da je Mesija. Kada posegne u gomilu, ljudi pružaju ruke za njim kao da primaju poklon“, navodi Max Pilley.

Ocenjeno je i da „Exitov pristup bukingu do danas zaslužuje priznanje jer je dao tako značajnu platformu bendovima kao što je Sepultura“, dok za nastup Marky Ramonea kažu kako je dokazao „da je iskonski duh panka živ i zdrav“.

Nastup Honey Dijon u 02:30 na mts Dance Areni za NME je bio „savršeno tempiran“, a, kako kažu, „trenuci vrtoglave euforije su prožimali čitav set“. „Dijon sa lakoćom prelazi sa klasičnog disko stila na hyperpop. Publika odgovara njenom izazovu i održava nivo energije sve vreme, u iščekivanju pravca u kojem će set dalje ići“, dodaju.

NME u nekoliko navrata ističe i No Sleep stejdž, njegov, kako navode, „prikladan naziv“, i binu u obliku sove, smeštene između dva strma zida Tvrđave. Šetnju od Fusion stejdža do Glavne bine Max Pilley opisuje kao „putovanje između dve galaksije“.

„Tolika je raznolikost onoga što EXIT festival pruža da čak i ta kratka šetnja uključuje prolazak pored bina sa kojih se čuju techno, rege i pank“, dodaje.

Autor NME zaključuje da se „ispostavilo da je slogan festivala ‘Zajedno. (Za)Uvek!’ tačan“.

„Ovo je mesto gde su sve vrste muzike dobrodošle, a ljudi pozvani da se okupe i uživaju u jedinstvu“, poentira.

Početkom ove godine NME je nominovao EXIT za najbolji festival na svetu u okviru BandLab NME nagrada, čime se srpska manifestacija našla u izboru 10 svetskih, među kojima su Reading & Leeds, Fuji Rock i Wireless. EXIT se tako našao i među najznačajnijim svetskim imenima iz muzičke industrije, kao što su Lana Del Rey, Billie Eilish, The Weeknd, Måneskin, BTS, Lil Nas X, Taylor Swift, Liam Gallagher, koji su takođe bili nominovani u različitim kategorijama.

Britanski magazin NME (New Musical Express) jedan je od najuglednijih svetskih medija, s tradicijom dugom čak 70 godina, tokom kojih je pokrivao teme iz oblasti muzike, filma i kulture.

