Zabranjeno pušenje diglo na noge Rijeku, sledeći su Beograd i Novi Sad

Više od tri sata žestoke svirke, publika koja horski peva s bendom, osmesi na zadovoljnim licima fanova – ovako bi se u najkraćem mogao opisati nastup Zabranjenog pušenja u riječkom Pogonu kulture.

Ovaj kultni koncertni prostor, u kome su nastupala sva važna imena jugoslovenskog rokenrola, bio je u subotu doslovno krcat jer su sve ulaznice za koncert Zabranjenog pušenja rasprodane.

Bend predvođen Sejom Seksonom proveo je publiku kroz najblistavije momente svoje četiri decenije duge karijere, a izveli su i nekoliko numera sa novog dvostrukog albuma „Karamba!“, koji je objavljen u junu.

Razgaljeni sjajnom svirkom, Riječani su bend frenetično pozivali na bis, a već prvi taktovi pesme „Ibro dirka“, izazvali su pravu euforiju u sali, koja je dostigla kulminaciju tokom nezaboravnog hita s prvog albuma benda „Šeki is on the road again“. Pušenje se od publike oprostilo uz „Fildžan viška“ i obećanje da će se uskoro vratiti u Rijeku.

Pre Riječana, priliku da uživaju u rokenrol fešti Zabranjenog pušenja imali su Zagrepčani, u takođe prepunoj Hali, a legendarni bend konačno stiže i u Srbiju. U Beogradu će nastupiti 2. decembra u „Zappa Bazi“, a u Novom Sadu dan kasnije, 3.12. u SKCNS Fabrika. Ne propustite priliku da ih čujete!

