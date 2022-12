NIKOLA KOJO JE DOBITNIK ELLE STYLE AWARD PRIZNANJA ZA ŽIVOTNO DELO: ''Lepo je kad vas neko oceni na taj način''

“Lepo je kad vas neko oceni na taj način, jedino što me nervira je što sam malo previše mlad za nagradu za životno delo, ali kad sam rano počeo, tako to biva.”

U utorak 29. novembra održan je najveći modni događaj u regionu Elle Style Awards powered by Honor za 2022. godinu.

Kao i do sada, i ove godine dodelili smo Elle Style Awards nagrade iz najrazličitih oblasti: glume, muzike, modnog dizajna, umetnosti, sporta, aktivizma, književnosti, i mnogih drugih (u ukupno 15 kategorija), i to u društvu našeg glavnog sponzora kompanije Honor, kao i ostalih sponzora - Porsche, Comma, Portonovi, Lancome, ABP, The Body Shop i Carlsberg.

Dobitnik ovogodišnjeg Elle Style Award priznanja za životno delo je Nikola Kojo, a šta je imao da nam kaže nakon same dodele, pogledajte u videu:

