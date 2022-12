Slovenija se našla na prestižnoj listi magazina National Geographic!

Magazin National Geographic svake godine pravi listu od 25 inspirativnih destinacija. Na listi destinacija koje treba posetiti u 2023. godini Best of the World 2023. nalazi se i Slovenija. Razlog su brojna održiva iskustva koja nudi ova zelena zemlja.

Slovenija – vodeća destinacija održivog turizma

Destinacije su raspoređene u pet kategorija, a Slovenija je istaknuta u kategoriji Priroda . Ova kategorija odnosi se na iskustva u divljoj, netaknutoj, prelepoj prirodi. Opisana je kao destinacija koja se već dugo smatra najboljom u održivom turizmu, a fokus je stavljen na gastronomsko-biciklistička iskustva i ture koje posetioce vode do poljoprivrednih domaćinstava, vinograda, proizvođača sira i drugih lokalnih proizvođača hrane. Takva biciklistička tura je svakako Slovenia Green Gourmet Route , koja aktivne posetioce kroz 11-dnevno putovanje vodi na zelene destinacije. Put je zasnovan na principima odgovornog održivog turizma, sadrži lakše i teže biciklističke deonice, a uglavnom vodi sporednim putevima koji obiluju predivnim predelima i gastronomskim obilascima lokalnih dobavljača i proizvođača.

Opuštanje i ugođaj u srcu prirode

Međutim, nisu samo biciklizam i gastronomija ono što privlači turiste kojima je važna održivost. Pre svega zimi, ali i tokom toplijih meseci, aktuelna su termalna lečilišta, koja se nalaze na korak od netaknute prirode. Prirodni lekoviti resursi zelene Slovenije sigurno će blagotvorno uticati na vaše opšte blagostanje, bilo da se radi o moru i solanama, šumi sa svežom planinskom klimom ili livadama prepunim bilja koje doprinosi efikasnijem opuštanju i otvaranju disajnih puteva. Najlepši zeleni predeli u okolini termi i lečilišta često su mesto relaksacionih vežbi, kao što su sasvim posebna joga smeha, vežbe disanja i opuštanja tik uz more, bosonoge šetnje senzornim stazama i energetskim tačkama.

Provedite odmor odgovorno i udobno u zelenom smeštaju

Slovenija je puna turističkih poljoprivrednih domaćinstava, kampova, glampinga i drugih vrsta smeštaja koji ne nude samo udoban krevet i hranu, već razmišljaju šire. Oni preuzimaju odgovornost prema budućim generacijama, zato su ekološki orijentisani. Kada posetite Sloveniju, sigurno ćete biti pozitivno iznenađeni koliko njeni stanovnici cene i brinu o prirodi. Zato se i vi odlučite za zeleni odmor – izaberite smeštaj sa oznakom Slovenia Green Accommodation i na taj način doprinesite svojom kockicom u mozaiku održivosti!

Još nekoliko zanimljivih činjenica o slovenačkoj zelenoj priči

Slovenija je bila prva zemlja na svetu koja je proglašena zelenom destinacijom u celini.

Slovenci su vekovima umeli da koegzistiraju sa prirodom i da se pridržavaju njenih zakona, zato im je odgovornost prema zelenoj životnoj sredini već u krvi.

Glavni grad Ljubljana je 2016. godine bio zelena evropska prestonica i među gradovima je sa najvećim udelom zelenih javnih površina po stanovniku.

Zemlja dodeljuje nacionalne oznake održivosti Slovenia Green, koju je do sada dobilo više od 100 destinacija i turističkih delatnika. Pratite oznaku i podržite održivost!

Sve više restorana uključuje principe održivosti, što je Sloveniji donelo titulu Evropskog regiona gastronomije 2021. i u zemlju privuklo Mišlenov vodič.

