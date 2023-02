Drugu epizodu, nove sezone, najzabavnije emisije "Pusti brigu" otvorili su najzanimljiviji gosti.

Između ostalih, bili su glumica Ljiljana Blagojević i književnica Marijana Bobić Mojsilović.

Književnica je otkrila interesantan detalj iz njenog romana, koji je ujedno i jedini autobiografski.

foto: Kurir televizija

Doduše, priču je započela o brendovima, pa je rekla da je bila sramota izdvajati se po materijalnom.

- Ko ima sebe, ne mora da nosi drugo ime na sebi. Uvek sam razmišljala, kada sam imala i kada nisam imala para, pa koliko ja knjiga treba da prodam da bi kupila jedan komad odeće. Skromnost je nešto što smo posisali sa majčinim mlekom, bila je sramota izdvajati se po materijalnom. Svi smo živeli slično, delili sobe sa braćom i sestrama, radio je jedan roditelj. Tata je donosio mami platu u koverti, a mama je bila gazdarica u životu - rekla je Bobić Mojsilović.

Nakon toga, prisetila se, kako ona kaže, drevne priče o tome da je majka imala naviku da drugima ostavlja najsočnije delove piletina, a da ona sisa trticu.

00:54 SKROMNOST SMO POSISALI U MAJČINOM MLEKU Književnica otvorila dušu: Mama je ceo život sisala trticu i pričala da to najviše voli!

- U mom romanu "Dnevnik srpske domaćice", ima ta jedna majka koja liči na moju, ali generalno i na sve naše majke. Kada me pitaju šta je tu autobiografsko, ja im kažem samo jedan detalj. Živeli smo u vreme kada nije bilo odvojeno bataka i karabataka da se kupe. Već mama kupi jedno pile za celu familiju. Majka te moje glavne junakinje, kao i moja majka, dok podele deci batake i karabatake, a tati belo meso, celog života su sisale trticu i pričale da to najviše vole - otkrila je književnica, pa se je rekla šta joj majka kaže kada čuje da to spominje:

- Kada ja to ispričam u javnosti, u roku od četiri minuta mi zvoni telefon. Zove me majka i kaže "naradi me tim trticama", ja je pitam pa zar nije istina, a ona kaže da je to bila šija. Hoću da kažem, da iz tog vaspitanja i skromnosti, bila je sramota da hvališ samog sebe, već su to morali da rade drugi zbog tvojih dela, osobina...

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs