Igor Jurić pričao je o sistemu koji bi mogao da bude epohalan u svetu i da znatno smanji tragične slučajeve nestanka dece.

Naime, Amber alert sistem je prisutan u Americi i u još nekoliko zemalja širom sveta, a dosad je pokazao fascinante rezultate.

foto: Kurir televizija

Gostujući u emisiji "Pusti brigu" Igor Jurić, aktivista i osnivač Fondacije "Tijana Jurić" je prvo dao odgovor na pitanje da li sebe smatra srećnim čovekom:

- Veoma sam srećan, iako ljudi to možda neće razumeti na pravi način. Ne želim da pričam samo u svoje ime, već za sve one koji su slične tragedije, a to je da uvek postoji nada i smisao života, uvek bi trebalo da se borimo za one koje smo izgubili. Borim se za Tijanu sa svim ovim što radim, zato i kažem, nisam tužan što sam izgubio, srećan sam što sam imao.

01:12 TIJANA BI BILA ŽIVA DA JE POSTOJAO AMBER ALERT! Igor Jurić otkrio do detalja kako funkcioniše sistem: Svi građani su uključeni!

Nakon toga, Jurić je pričao o prednostima sistema Amber alert, koja je i te kako zainteresovala javnost, pa je napomenuo da bi Tijana imala veliku šansu da preživi da je to postojalo.

- Govori se o sistemu koji uključuje sve nas kao građane. Ukoliko nestane neko dete, prekida se sve, i kreće se u pronalazak. Radi se da o tome kada nestane dete, policija da signal i svi mediji prekidaju sa emitovanjem koje su imali i kreću da objavljuju informacije za taj nestanak. Zatim, mobilni operateri će slati sms poruku sa istom svrhom. Elektronski bilbordi, pumpe, tržni centri, sve što je frenkventno bi signaliziralo da je neko nestao i pružalo informacije. Statistika je fenomenalna, u Americi je zasad spaseno 1271 dete - rekao je Jurić, pa dodao:

- Da je taj sistem postojao, Tijana bi imala veliku šansu da preživi.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs