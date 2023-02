BLIŽI SE DUGO OČEKIVANI SPEKTAKL NA KOPAONIKU Najveće zvezde i gosti iz celog regiona na Music Week Festivalu u hotelu Grand

Iako je sezona na najpopularnijoj zimskoj destinaciji u punom jeku, mesec mart obećava i mnogo više, uz muzički spektakl koji se bliži i to u jednom od svojih najboljih izdanja. Sedmi po redu, Music Week Kopaonik, održaće se u Eventu Hall-u hotela Grand Kopaonik, tokom dva martovska vikenda, od 9. do 12. i od 16. do 19. marta, a lista glavnih izvođača i ove godine čini ovaj događaj ekskluzivnim i jedinstvenim zbog činjenice da najveće regionalne zvezde okuplja na jednom mestu.

Prvi vikend rezervisan je za “exclusive performans” uz senjoritu Milicu Pavlović i Sašu Matića, koji će zajedno pred publikom nastupiti u petak, 10. marta, dok će u subotu, 11. marta, maestralni Željko Joksimović prirediti svoj autentični šou za sve posetioce festivala. Drugi vikend otvoriće dama koja već decenijama „trese“ balkansku scenu – Lepa Brena, a za sam kraj festivala, 18. marta, najavljen je dugo iščekivani spektakl i koncert za pamćenje regonalne zvezde Dina Merlina.

1 / 3 Foto: Sky Music

Uz ekskluzivne sadržaje, Kopaonik uz hotel Grand u martu odiše energijom pravih mondenskih evropskih skjališta - dinamičan i uzbudljiv spoj skijanja i sunčanja, nezaobilaznih gastro i apres ski stanica, prefinjenog fine dining iskustva i fenomenalnog noćnog provoda, zahvaljujući vrhunskoj produkciji i muzičko - scenskom spektaklu u režiji Sky Musica.

1 / 4 Foto: Sky Music

“Music Week Kopaonik je najveći zimski muzički festval u regionu, jedinstven po tome što na jednom mestu okuplja najpoznatija imena regionalne muzičke scene. Ujedno, to je svojevrstan koncept luksuznog planinskog odmora, koji gostima omogućava da uživaju u svim privilegijama poput vrhunskog ski servisa nadomak ski staza, luksuznih spa sadržaja, beneficiranih ulaznica za sve koncerte i prvoklasnog komfora na lokaciji samog festivala! Zbog toga se godinama razvio u događaj koji je prepoznat i privlačan i van Srbije, u Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hrvatskoj” poručuju organizatori festivala Sky Music i Grand Kopaonik, očekujući ove godine rekordnu posetu.

foto: Arhiva hotela Grand Kopaonik

Požurite, obezbedite svoje mesto pod zvezdanim nebom Kopaonika, i doživite savršen spoj luksuznih planinskih ugođaja i nezaboravnog muzičkog spektakla.

Ulaznice za koncerte dostupne su u limitirianom broju i van hotelskih paketa, u slobodnoj prodaji, putem zvanične stranice festivala.

