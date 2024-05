TO SE PRVI PUT DEŠAVA, ATMOSFERA ĆE BURNO REAGOVATI Premešta se hladni front, donosi nevreme: U nedelju više od 30 stepeni pa OBRT

U Srbiji će danas i sutra biti promenjivo oblačno, duvaće jaka košava od čak 100 km na sat, biće pljuskove s grmljavinom, a u subotu se u većem delu zemlje očekuje suvo, sunčano i toplije vreme. U nedelju nas čeka temperatura od čak 30 stepeni Celzijusa, ipak, krajem dana, doći će do naglog preokreta, a meteorolog kaže da će "atmosfera burno reagovati".

Povremeni pljuskovi s grmljavinom i jaka košava, pa toplo

Marko Čubrilo, meteorolog amater, u najnovijoj vremenskoj prognozi najavljuje povremene pljuskove narednih dana, češće nad južnim i zapadnim delovima regiona.

- U četvrtak i petak biće promenljivo oblačno uz postepeno otopljenje, posebno od četvrtka. Povremene kiše i grmljavinskih pljuskova biće i danas tokom dana uglavnom trebalo biti nad južnim, jugozapadnim, zapadnim i središnjim delovima regiona, dok bi uveče i u petak češće pojave pljuskova moglo biti i na severu regiona. Do subote u košavskom području duvaće jak, na udare i olujan jugoistočni vetar - košava, duž Jadrana jugo, a na planinama jak južni vetar – kaže Marko Čubrilo.

foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

Podsetimo, zbog jake pljuskova, grmljavine i jake košave, sa udarima od 100 km na sat, RHMZ je izdao upozorenje, a najgore će biti u petak, zbog čega je u Banatu na snazi crveni meteo alarm.

U nedelju 30 stepeni, uveče stiže nagli preokret

Maksimalne dnevne temperature će danas biti još uvek niže, uglavnom do 23 stepena Celzijusa, a zatim će temperature biti u postepenom porastu i u nedelju i na istoku regiona lokalno može biti i oko 31 stepen Cezijusa.

U nedelju sa zapada sledi premeštanje hladnog fronta koji donosi jaču destabilizaciju atmosfere uz česte grmljavinske pljuskove ali i vremenske nepogode.

Atmosfera će burno reagovati

- Ovo će verovatno biti prvi put ove godine da hladan front stiže na tako topao troposferni profil i vrlo je verovatno da će atmosfera burno reagovati. Za sada najveća opasnost od nepogoda stoji nad severom regiona – kaže Marko Čubrilo.

Meteorolog Ivan Ristić takođe je najavio pogoršanje vremena krajem vikenda, a kako je pojasnio na svom fejsbuk profilu, subota će biti sunčana i topla, dok nas već sledećeg dana očekuje nagla promena vremena.

- Subota će biti lep dan, skoro bez oblaka, nedelja za nijansu toplija od subote. Ali uveče dolazi do preokreta, dolaze oblaci i moguće su nepogode. Modeli prognoziraju najvišu temperaturu i to malo preko 30 stepeni Celzijusa u nedelju, ali ubrzo u popodnevnim časovima i pljuskove i kišu praćenu grmljavinom, a ponegde i gradom. To će ujedno biti i početak nestabilnog perioda - istakao je on.

foto: Kurir tv

Sledeće sedmice nestabilno uz grmljavinske pljuskove i nepogode

U ponedeljak će biti veoma nestabilno, ponovo uz grmljavinske pljuskove, ali i uslove za lokalne nepogode, biće malo svežije uz maksimalne temperature od 16 do 26 stepeni Celzijusa.

Od nedelje vetar će biti u okretanju na severozapadni smer koji će u zonama nestabilnosti na kratko biti olujan. Posle 22. maja sledi period promenljivog, svežijeg i vrlo nestabilnog vremena uz česte grmljavinske pljuskove i maksimume od 17 do 24 stepena Celzijusa, što je u okvirima proseka za ovaj deo godine, poručuje Čubrilo.

Nestabilno do kraja maja, temperature oko proseka

Prema njegovim rečima najnovije procene evropskog modela “ukidaju signal za moguće otopljenje prema kraju meseca i trenutno daju trend nestabilnog vremena uz temperature oko proseka”.

- Ukoliko se ovo predviđanje održi, maj 2024. će posle dužeg niza meseci imati temperaturu oko, lokalno čak i malo ispod proseka. Količinu padavina na udaljen period je u toplom delu godine gotovo nemoguće predvideti, jer zbog velike dinamike u atmosferi padavine najčešće dolaze u vidu veoma jakih ali prostorno ograničenih gmljavinskih pljuskova. Trenutno ECMWF model nad značajnim delom regiona do naredne srede ima akumulacije od 50 mm do 130 mm, što su vrlo visoki totali, ali pouzdanija procena količine padavina biće moguća za nekoliko dana – zaključuje Čubrilo.

(Kurir.rs/Blic)