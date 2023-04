POZNATI APSOLUTNI HEDLAJNERI EXIT FESTIVALA 2023: Aktuelne cene ulaznica samo do petka!

Najbolje od svih žanrova, izvođači koje publika s ovih prostora retko ima priliku da čuje na jednom mestu, pažljiva selekcija muzičkih legendi i novih imena – sve to čini EXIT Univerzum, festivalsko izdanje koje će biti održano od 6. do 9. jula.

Exitova misija žanrovskog diverziteta i ove godine je u punom sjaju, jer će Petrovaradinska tvrđava biti stanica najtraženije, povratničke turneje 2023. godine kultnog benda The Prodigy i jedna od centralnih tačaka na svetu za proslavu 50 godina hip-hop kulture, koju predvodi najveći hip-hop bend svih vremena Wu-Tang Clan. EXIT će ugostiti i Erica Prydza, apsolutnog broja 1 elektronske scene, čiji nastup publika u Srbiji čeka čitavu deceniju, kao i Skrillexa, osmostrukog dobitnika nagrade Grammy, koji je upravo zatvorio jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu, Coachellu.

Posebna pažnja biće usmerena na famoznu mts Dance Arenu, koju će ove godine otvoriti nikad jača techno postavka, women power četvorka – Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto i Tijana T, a zatvoriti impresivni set jednog od najtraženijih elektronskih kolektiva, berlinski Keinemusik. Ranije nego ikada poznati su svi hedlajneri po čijim će bitovima i rifovima Tvrđava pulsirati, a ni ovo nije kraj! Priliku da ulaznice osiguraju po izuzetno povoljnim cenama posetioci će imati najkasnije do 28. aprila, ili do isteka zaliha!

EXIT Universe 2023

Na Glavnu binu festivala stižu i energični hitmejkeri Alesso i Dimitri Vegas & Like Mike. Hram elektronske muzike, Exitova mts Dance Arena, ugostiće najiščekivanijeg izvođača na ovim prostorima – na Tvrđavu stiže jedan jedini Eric Prydz i predvodi Exitovu megajaku listu najvećih internacionalnih zvezda elektronske muzike, koju čine Amelie Lens, Indira Paganotto, Nina Kraviz, Keinemusik, Michael Bibi, Hot Since 82, CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time live, Gioli & Assia live, Ben Böhmer live i Vintage Culture. Završni set Arene ovog leta će, uz veliko uzbuđenje, biti prepušten najtraženijem house kolektivu današnjice – Keinemusik, koji će nakon zatvaranja zvaničnog programa nastupiti i na afterpartiju, a sve zajedno u trajanju od najmanje šest sati!

Mighty Dance Arena & NSNS Lineup Skyrockets Into EXIT Universe 2023!

Na Exitovoj Glavnoj bini nastupiće i izvođači kojima je stvaranje hitova uža specijalnost. Superjaki niz, uz Alessa i DVLM-a, čine Burak Yeter, Mahmut Orhan, SOFI TUKKER i LF System, čije su pesme preslušane sve ukupno više od pet milijardi puta!

The Brightest Galaxy of Hitmakers in EXIT Universe 2023!

Kultna Glavna bina dočekaće i maskiranog house velemajstora kakav je Claptone, dok gitarski zvuk, kojem EXIT ostaje posvećen, donosi jedan od najzapaženijih novih gitarskih sastava – Viagra Boys, koji će premijerno nastupiti u Srbiji! Na Glavnu binu stiže i Epica, vodeći svetski simfo-metal sastav. Ultimativnu raznolikost u zvuku Glavne bine podcrtavaju ikone drum’n’bass žanra, dvojac Chase and Status, zatim selektorka Charlie Tee i britanski producent i DJ Gardna.

Sveža struja elektronske muzike čuva se za NSNS binu, čije su glavni aduti Ben UFO, Avalon Emerson, Patrick Mason, Carlita, Shimza, Desiree, Partiboi69, X-Coast i Cici. Najžešći gitarski zvuk za Explosive binu spremaju sastavi Cockney Rejects, Exciter, Ignite, Massacre, Midnight, NervoChaos, Wolfbrigade, Suzi Moon i mnogi drugi, dok će broj bitova po minutu ubrzati nikad jači program X-Bass bine, koji predvode State of Mind, Jade, Monrroe i Youphoria.

Festival je nezamisliv bez jake regionalne i domaće postave, a ove godine nju čine, svako na svojim muzičkim poljima – Marko Nastić, Tijana T, Coeus, Space Motion, Kristijan Molnar, Zoe Kida, Mortal Kombat, Ajs Nigrutin & Smoke Mardeljano, Prti Bee Gee, Bolesna Braća, Mimi Mercedez, Tam, Macha Ravel, Fox & Surreal, Phat Phillie, Hiljson Mandela, Z++, 30zona, Crni Cerak & Lacku i brojni drugi, čija će imena uskoro biti objavljena.

Petrovaradinska tvrđava je tokom četiri dana prostor na kojem se slave muzika, sloboda ljubav i različitost, mesto za sklapanje prijateljstava, otkrivanje novih omiljenih pesama, dancefloor za odvažne plesne poteze, okruženje koje ohrabruje autentičnost i način života po sopstvenim merilima.

WELCOME TO EXIT UNIVERSE 2023: Where the brightest star is YOU!

Aktuelne cene ulaznica za EXIT 2023 važiće još do petka, 28. aprila ili do isteka zaliha, usled ogromnog interesovanja. Festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 6.990 dinara, što je ušteda od 60 odsto, dok trenutna cena jednodnevnih ulaznica iznosi 2.990 dinara. Ulaznice su dostupne širom Srbije, na festivalskom sajtu i na prodajnim mestima Gigs Tix-a i online.

