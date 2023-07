LETO SA TRAVELLAND-OM: Posebna ponuda povoljnih grčkih hotela

Ukoliko ste izgubili nadu da ćete ovih dana naći povoljne aranžmane za vaš dugoočekivani letnji odmor, onda još niste posetili agenciju “Travelland”. Koristite sopsteni prevoz do destinacije, ali organizaciju hotelskog smeštaja prepustite profesionalcima. Hoteli sa 4 i 5 zvezdica sada imaju posebnu cenu, i ne treba tu informaciju zanemariti jer će biti od značaja svima koji se spremaju na put u julu.

Jedan od preporuka je hotel na 2km od mesta Nea Roda – Alexandros Palace Hotel 5*

Gostima hotela je na raspolaganju raznovrstan sadržaj za zabavu i relaksaciju tokom boravka - otvoreni bazen, dečiji bazen, dečije igralište, sport: teretana, teniski tereni, aerobic i yoga, sportovi na vodi i časovi ronjenja. Hotel je pet-friendly. Najniža cena za 7 polupansiona je 599 evra po osobi. Na 10 noćenja slobodnih mesta ima u smeni od 26.07.

EKSKLUZIVNO – POPUST od 35% samo u TRAVELLAND-U

Sun Beach Hotel 4* je hotel koji može biti odličan izbor za ugodan odmor. Nalazi se na 30k od centra Soluna. Pruža vam dva restorana - glavnii i a la carte, bar pored bazena, glavni bar, otvoreni bazen ležaljke i suncobrani na bazenu su besplatno, a na plaži su besplatni uz konzumaciju pića. Polupansion je po ceni noćenja sa doručkom. Najniža cena za 7 noćenja je 389 evra, a za 10 noćenja 559 evra.

Ukoliko se odlučite za autobuski prevoz, specijalna cena je 50 evra za odrasle, a 40 evra za decu do 12 godina. Ova akcijska ponuda odnosi se i slučaju hotelskog smeštaja Santa Beach 4*. Hotel Santa Beach nalazi se na samoj plaži, na 3 minuta hoda od nagrađivane plave zastave Plaža Galaksija, 19km od centra Soluna. Kompletno je renoviran, a sve sobe i apartmani imaju privatne balkone sa prekrasnim pogledom na more. Sobe za nepušače i osobe sa invaliditetom takođe su dostupni na zahtev. Gosti se mogu zabaviti i opustiti na otvorenom bazenu sa snek barom. Najniža cena za 7 noćenja je 529 evra, a za 10 noćenja 759 evra.

AKCIJA: Za dvoje dece GRATIS smeštaj!

U luksuznom hotelu Dion Palace Beauty & Spa 5*, smešten u podnožju planine Olimp, aktuelna je pogodnost besplatnog smeštaja za dvoje dece (za prvo dete starosti do 12 godina, za drugo dete starosti do 6 godine). Ovaj hotelski kompleks okružen veličanstvenim vrtovima savršen je izbor za miran ali i zabavan odmor. Sve sobe imaju balkon ili terasu sa pogledom na baštu, more ili planinu što boravak čini dodatno prijatnim. Usluga je polupansionska a slobodnih mesta ima već od 21.07. Najniža cena za 7 noćenja je 609 evra, a za 10 noćenja 879 evra.

Svi zainteresovani za odmor u Crnoj Gori mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

