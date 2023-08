POPUST U TRAVELLANDU I DO 70%: Ponuda luksuznih grčkih hotela u avgustu i septembru koja se ne propušta

Nije kasno za najlepši letnji odmor, naprotiv. Pravo je vreme za grčka letovališta po ekstra sniženim cenama!

foto: Promo

Avgust i septembar mogu biti idealni za odlazak na more. Još ukoliko je izbor grčko more, greške nema. Na snazi su povoljne cene hotelskog smeštaja i to onog sa 5 zvezdica. Pronašli smo ih u agenciji “Travelland”. Ovo je naš izbor hotela za koji smo se odlučili da vam bez ikakve zadrške preporučimo:

HIT PONUDA - POPUST do 70% samo u TRAVELLAND-U!

Novootvoreni hotel na poluostrvu Kassandra će vas potpuno oduševiti! Nalazi se u blizini mesta Agia Paraskevi, 100 km od aerodroma u Solunu - Ajul Luxury Hotel & Spa Resort 5*, deluxe. Prelepa borova šuma u kombinaciji sa šljunkovitom plažom i prirodnim izvorima mineralne vode učiniće da Ajul Luxury Hotel and Spa Resort postane vaša oaza mira i opuštanja. Hotel se nalazi na 700 metara od plaže, ali vam neće biti težak put do iste, jer je hotel organizovao svakodnevni prevoz. Uz ultra all inclusive uslugu možete uživati u ovom hotelu već od 10. avgusta (boravak na 10 ili 7 noći). Najniža cena boravka na 7 noći do kraja sezone je 769 evra.

foto: Promo

Još nižu cenu do kraja letnje sezone možete pronaći za hotel Cronwell Platamon Resort 5* (od 499 evra za 7 noći). Savršen je za dobar porodični odmor. Kvalifikovani hotelijeri kompanije Cronwell Hotels & Resorts podelili su teritoriju u dve zone: za decu i za odrasle, pa će tako svako imati dovoljno prostora, vremena i aktivnosti za sebe. Usluga u hotelu je all inclusive.

Wellness Santa Hotel & Spa 5* deluxe je namenjen hedonističkom odmoru odraslih osoba. Smešten je odmah pored peščane plaže Aja Trijada. Centar Soluna je udaljen svega 14 km. Ovaj objekat sa pet zvezdica raspolaže bazenom na otvorenom, barom kraj bazena i terasom za sunčanje. Nudi restoran-bar mediteranske kuhinje i spa centar sa bazenom u zatvorenom, saunom i hidromasažnom kadom. Svaki dan možete započeti doručkom na bazi švedskog stola u prostoru za ručavanje. U grčkim i drugim mediteranskim jelima možete uživati u restoranu, iz kojeg se pruža pogled na more. Budite gosti ovog specifičnog hotela već od 10.08. – boravak na 7 noći po ceni od 609 evra (polupansionska usluga). U septembru je najniža cena boravka čak 549 evra.

foto: Promo

U HIT ponudu ubraja se i čuveni Porto Carras Meliton Hotel & Spa 5*.

Nalazi se na samoj peščanoj plaži u Sitoniji (poluostrvo Halkidiki). Kompleks se prostire na četiri i po hiljade hektara i deset kilometara uz more sa mnoštvom plaža i uvala. Specijalna cena za 7

polupansiona od 17.08. je 1918 evra po sobi sa pogledom na more ili marinu. U septembru je najniža cena boravka 429 evra po osobi (za 7 noćenja).

foto: Promo

AKCIJA: Za dvoje dece GRATIS smeštaj! Poslednji na našoj listi preporuka, ali i ne najmanje bitan je luksuzni hotel Dion Palace Beauty & Spa 5*. Smešten je u podnožju planine Olimp. U agenciji “Travelland” je aktuelna pogodnost besplatnog smeštaja za dvoje dece (za prvo dete starosti do 12 godina, za drugo dete starosti do 6 godine). Usluga je polupansionska, a slobodnih mesta ima od 14.08. Najniža cena za 7 noćenja tokom avgusta je 569 evra, a za 10 noćenja 759 evra.

foto: Promo

Svi zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

