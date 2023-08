Travellandove EKSKLUZIVNE LAST MINUTE PONUDE za avgust i septembar: Turska već od 459€, Španija od 499€

Besplatan pun pansion za odmor u Španiji je samo jedna od pogodnosti koja vas očekuje do kraja letnje sezone. Sve specijalne LAST MINUTE ponude pronašli smo na jednom mestu!

Poslednje dane avgusta, a prve dane sunčanog septembra iskoristite uživajući u najposećenijem letovalištu Španije sa obalom dugom čak 40km - Costa Brava. Avionski aranžmani na 7 i 10 noćenja dostupni su već od 26.8. po ceni od 499 evra. Specijalnu ponudu hotelskog smeštaja u mestu Ljoret de Mar (Clipper 2*; Alegria Fenals Mar 4*; Maria del Mar 4*; Gran Don Juan Resort 4*; Alegria Mariner 4*…) spremila je agencija “Travelland”. Za sve koji rezervišu svoje mesto do 31.8. biće u mogućnosti da borave u impresivnom hotelu u Benidormu i to uz GRATIS pun pansion – Grand Hotel Bali 4*. Hotel se nalazi u mirnijem delu Benidorma, u blizini plaže Poniente. Sama lokacija nudi spektakularan pogled na more i okolinu, a hotel širok spektar sadržaja za goste – četiri bazena, teretana, sauna, tretmani za lepotu. Slobodnih mesta za avionski aranžman na 7 i 9 noćenja ima već od 29.8. a po najnižoj ceni od 699 evra.

foto: Promo

Verni zaljubljenici u letovališta na obali Turske mogu takođe da očekuju ekskluzivne ponude avionskih aranžmana tokom avgusta i septembra. Alanya Risus Park Hotel 3* u Antalijskog regiji, tačnije na oko 1.5km od centra Alanje ima specijalnu cenu boravka od 27.08. na 7, 10 i 11 noćenja (od 559 evra za 7 noći; od 609 evra za 10 noći; od 639 evra za 11 noći).

foto: Promo

Bogata Egejska regija nudi svojim posetiocima široku ponudu odličnih hotela. Neki od njih imaju specijalne cene boravka na 7, 10 I 11 noći za avionske polaske u avgustu - 30.8. i u septembru - 3.9. / 8.9. / 9.9. / 13.9. / 16.9. / 19.9. / 20.9. / 23.9. / 30.9. (cena aranžmana od 459 evra). Bodrum kao neodoljivi grad u luci, elegantan, luksuzan, ali istovremeno i tradicionalan i istorijski, pravi je dragulj među letovalištima u Turskoj. Savršen porodični odmor obezbedio je hotel Anadolu 4* u Bodrumu za koji važi akcija besplatnog smeštaja za dvoje dece do 13 godina ili jedno dete do 14 godina u standard comfort sobi. Do kraja septembra dostupni su aranžmani na 7, 10 i 11 noćenja, a najniža cena po sobi je 579 evra (all inclusive usluga).

foto: Promo

Još jedan odlično pozicioniran hotel u zalivu Gumbet, na samo 3 km od centra Bodruma je Otium Park Ayaz Aqua 4+*. Takođe je moguće iskoristiti akciju GRATIS smeštaja za dvoje dece do 12 godina . najniža cena do kraja septembra je 519 evra po osobi uz all inclusive uslugu.

Rezervacije aranžmana se mogu izvršiti u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16h i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, možete agenciju zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst