DA LI STE I VI POD STALNIM PRITISKOM DA SVE POSTIGNETE?! Posao je takav da kičma boli, leđa se savijaju... OVO može da pomogne

"Čizme" na naduvavanje na nogama, spretna Milena za čas mi uvija i ruke, pa stavlja pojas preko stomaka. Kreće pumpanje, rastem ko testo. Steže mi noge, pa dok one popuštaju rastu ruke. Leva, pa desna, eto ga i stomak... Na očima je već jastučić da slučajno ne "virim". Al' u njemu lavanda i laneno seme, da me dodatno opusti. Lagani instrumental upotpunjava atmosferu. Više nisam tu... Zaboravljam šta me sve čeka kad se vratim u redakciju, tekstovi, rokovi... A tek kući - ručak, večera, veš, škola...

Ovo je neki drugi svet. Tako jednostavan, a tako poseban. Presoterapija je zaslužna. Ta kompresija koja dolazi i odlazi, u početku čini ti se jako, a onda su talasi prava milina. Opušta mišiće, ubrzava cirkulaciju. Pola sata i opušten si. A može se, ako vam je volja, kaže Milena Đorđević, inače strukovni fizioterapeut, i presoterapija "nabaždarena" za limfu ili anticelulit.

Svedoci smo ubrzanog vremena i života - priča Milena, dok u jednostavnoj, svetloj sobi s nežnim tonovima nameštaja pijemo čaj.

To je sad već ritual, valja još mako dati vremena i mozgu i telu da uživaju u opuštanju.

- Sve je više poslova na kojima su ljudi neaktivni, sede po kancelarijama ili čak rade i iz kreveta, onlajn. A nije mali broj i onih koji stoje. I baš zato dolazi do ubrzanog starenja, granica se spustila, sve je više mladih s promenama koje su ranije bile tipične za stariju populaciju. Kreće od kičmenog stuba, loša postura, loše držanje tela - nastavlja Milena.

I baš tome služi terapeutska masaža, posebno da bi se bolno mesto obezbolilo. Raditi i živeti tako ubrzano, pod stalnim pritiskom da se sve postigne i još pod bolom duplo je golo. Ako ko to zna, zna potpisnica ovih redova.

- Bol se uglavnom deli na onaj u gornjem delu - vratnoj kičmi i donjem - lumbosakralnoj regiji. Gotovo da nema osobe koja nema problema makar u tom gornjem delu. Značajan je činilac i stres, s kojim su povezani nivo kortizola i adrenalina kojima nas taj stres drži u nekom gard položaju, pa su mišići između lopatica u stalnom grču. Kad se sve skupi, postane baš problematično. Zato je masaža jednom nedeljno sasvim dovoljno - priča Milena dok se penjemo na sprat.

U planu je bila relaks, za leđa, ali ispade terapeutska. - U današnje vreme sve to se svede i na terapeutski deo - priča dok glavu zaranjam u peškir.

Lagana muzika sugeriše da treba, opet, da zaboravim šta me sve čeka kad izađem iz Gandijeve 53A. Ovo je samo moje vreme. Milena kreće. Lagano. Ali bol je tu. Nije se odavno bavilo kičmom. Greota. I neodgovorno. Bar toliko se može. I treba. Za sebe.

Poruke "sviraju", pozivi ne staju. Uze Milena telefon, iznese napolje. Stresu ovde nema mesta.

Još pola sata uživanja. Masaža uz posebna, sto odsto prirodna ulja. Na svaki detalj se misli.

Prođe mojih 30 minuta. Telefon je opet u rukama. More poruka, poziva... Dobrodošla u svoj svet.

- Idealan klijent za nas. Pod stalnim pritiskom - smeje se Sanja Dizija, suvlasnica salona za masažu "Eja", sa Milenom i Suzanom Tašić. I zaista, mnogo nas je takvih. A koliko posvećenih sebi? Nije masaža, bar jednom nedeljno, nešto ne se ne da priuštiti. Ali to zna i dobar poslodavac. Kao što znaju i tri žene koje su se ovde udružile. Zato i nude saradnju kompanijama.

- Firma može da zakupi dan za svoje zaposlene, u šta je uključeno više masaža, a može da zatraži i da mi gostujemo, ako imaju tzv. relaks sobe. Češći model saradnje je katalog benefita za zaposlene u koji ulaze i popusti za pojedinačne ili pakete tretmana, što je dobar način kada firma ne želi da finansira masaže, a želi da pomogne zaposlenima da ih priušte po povoljnijoj ceni - navodi Sanja, te dodaje da sve popularniji postaje saradnja sa fitnes centrima, pa članarina u fitnes centru uključuje i određeni broj masaža. Eto dobrih načina za sve. Nadam se da ovo čita ko treba. U svakoj firmi... Modeli saradnje sa kompanijama: 1. firma pokriva troškove masaže 2. popust za pojedinačne ili pakete tretmane 3. Masaže uz članarinu u fitnes centrima

Istočnjačke metode Milena se edukovala i za neke druge, istočnjačke, ali popularne metode kanalisanja stresa, bola i za opuštanje. - Radimo i akupunkturu - tradicionalnu kinesku medicinu, kao i akupresuru, ali i ventuze - staklene čaše iz tradicionalne kineske medicine koje imaju više namena. Mogu da se postavljaju da obezbole leđa, a mogu i na meridijane, koji su svuda po telu, a na koje se projektuju unutrašnji organi. To je, takođe, relaksirajuće - objašnjava Milena i navodi da je tu i refleksna terapija, bazirana na zasebnom sistemu koji posmatra organizam kao projekciju organa na šakama i stopalima, pa pritiscima na zone po šakama i stopalima stimulišu određene organe.

Kad se leđa dime Dumo je posebna masaža, pod posebnim uljima, koja izvuku mlečnu kiselinu i samim tim se dime. - To je jako delotvorno, a izgleda atraktivno jer se diže dim iznad leđa. Posebno je korisna za sportiste jer izvlači nagomilanu mlečnu kiselinu, koja se nakuplja usled vežbanja - naglašava Milena, koja dodaje i da rade i tzv. kinezitejping, takođe popularan kod sportista, što su zapravo lepljive trake koje se apliciraju kod otoka, povrede, bolova...

