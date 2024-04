GLOBALNA ZVEZDA SATORI OBRADIO „NIŠKU BANJU”, pesmu objavljuje Exitova diskografska kuća

EXIT festival je upravo pokrenuo EXIT Я:Evolution, novu granu svoje diskografske kuće. Prvo izdanje, modernu verziju jedne od najomiljenijih pesama s naših prostora – „Niška Banja”, potpisuju globalna zvezda srpsko-holandskog porekla Satori, zatim jedan od vodećih predstavnika World Music scene na Balkanu, bend Naked, kao i Tamara Kezz, prva kantautorka, producentkinja i DJ-ica iz Srbije koja je nastupila na prestižnom Glastonbury festivalu.

foto: EXIT Photo Team

EXIT Я:Evolution je grana diskografske kuće posvećena svesnoj muzici (Conscious Music) i u okviru je glavnog lejbla EXIT Soundscape. Oba muzička projekta su deo sveobuhvatnog centra za razvoj globalnih zvezda EXIT Echosystem, čiji je cilj da perspektivnim i talentovanim muzičarima sa naših prostora i šire pruži podršku i šansu da razviju uspešne svetske karijere.

Uz prepoznavanje i snagu koju ima muzika, EXIT Я:Evolution, nova grana Exitove diskografske kuće, donosi ne samo svesnu muziku, već i muziku isceljenja (Healing Music), Muziku visokih vibracija (High Vibrations Music) i meditativnu muziku (Meditation Music), zajedno sa uzbudljivim kombinacijama tradicionalne i elektronske muzike. Pesme na ovoj jedinstvenoj platformi biće kreirane da podignu ljudski duh i neguju atmosferu mira, ljubavi, isceljenja, radosti i prihvatanja. Sve pesme u okviru ove diskografske kuće namenjene su otvorenim i slobodnim dušama.

foto: EXIT Promo

Prvo EXIT Я:Evolution izdanje stvorili su fenomenalni izvođači Satori, Naked i Tamara Kezz, koji su tradicionalnoj srpskoj pesmi „Niška Banja” dali novi, savremeni identitet, a ova saradnja muzičara je nastala u okviru projekta posvećenog balkanskoj muzici – MOST. U pet minuta nove verzije pesme spojeni su muzički duh star jedan vek i moderan zvuk. Izvanredne Satorijeve produkcijske veštine, virtuoznost benda Naked i nestvaran glas Tamare Kezz stvorili su slojevit muzički pejzaž, inspirisan prelepom starom pesmom „Niška Banja“. Pesma će biti objavljena 12. aprila, a pre-save link je dostupan već sada!

Satori je širom sveta poznat po svom jedinstvenom zvuku, u kojem kombinuje tradicionalne i spiritualne melodije sa elektronskom muzikom. Iako je rođen i živi u Holandiji, njegovo pravo ime je Đorđe Petrović, što jasno ukazuje na srpsko poreklo njegovog oca, i to baš iz Niša. Tako je u stvaranje nove verzije „Niške Banje” doneo duboku ličnu povezanost.

Satori je, inače, nastupio 2022. godine pred brojnom publikom na Svetskoj izložbi, u okviru predstavljanja Srbije na Expo 2020 Dubai, i izveo svoj program inspirisan Vinčom – „Čuda Vinčanske kulture“. Ovaj jedinstveni koncert organizovan je kao rezultat saradnje EXIT festivala i Nacionalne platforme „Srbija stvara“. Pored toga, Satori i EXIT festival objavili su u julu 2022. godine obradu pesme „Đelem, Đelem”, neponovljive romske pevačice Esme Redžepove.

Nastao na osnovama kompleksne istorije bivše Jugoslavije, srpski bend Naked kombinuje slojeve multikulturalnosti, kako u muzici tako i u svojim nastupima. Ideje slobode, nade i ljubavi su ih oduvek inspirisale da stvaraju muziku u prepoznatljivom miksu tradicionalnog balkanskog i globalnog urbanog zvuka, kao i svinga, fanka i fri džeza.

Tamara Kezz je jedan od najimpresivnijih talenata na srpskoj sceni poslednjih godina. Klasično je obrazovana za klavir i pevanje. Pevala je i svirala u nekoliko bendova, kao i u tradicionalnim orkestrima. Komponuje i producira muziku za pozorište, radio, izložbe, performanse, modne revije i film.

Ove talentovane umetnike okupio je projekat MOST (The Bridge for Balkan Music), koji ogroman kulturni potencijal regiona Jugoistočne Evrope predstavlja širem području Evrope. Ovaj projekat, koji podržava program Kreativna Evropa, ima za cilj jačanje muzičkog tržišta Balkana kroz povezivanje i podršku profesionalcima na World Music sceni – izvođačima, menadžerima, festivalima i institucijama. U tom smislu, novoosnovana grana diskografske kuće EXIT Я:Evolution pojavila se kao idealna platforma za objavljivanje plodova MOST saradnje.

Promo